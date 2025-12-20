Geen regelmaat in prestaties en nu ook fikse opdoffer voor Pocognoli bij Monaco

Lorenz Lomme
| Reageer
Geen regelmaat in prestaties en nu ook fikse opdoffer voor Pocognoli bij Monaco

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Sébastien Pocognoli krijgt voorlopig geen regelmaat in de prestaties van AS Monaco. Behalve over de matige resultaten heeft de Belgische coach nu ook kopzorgen over Paul Pogba.

Sébastien Pocognoli kan Monaco voorlopig nog niet onder stoom laten komen. De Monegasken versloegen Galatasaray in de Champions League, maar verloren vervolgens van Marseille in de Ligue 1.

De voorlopige balans van Pocognoli is mager met 5 overwinningen, 3 gelijke spelen en 5 nederlagen in 13 wedstrijden. Monaco toont goede intenties, maar slaagt er niet in om regelmaat aan de dag te leggen.

Pogba out voor bekerwedstrijd

Alsof dat nog niet genoeg is, moet Pocognoli het nu ook zonder Paul Pogba stellen. Die raakte vlak voor de wedstrijd tegen Marseille geblesseerd. De Belgische coach bevestigde dit tijdens een persconferentie.

"Paul zal er niet bij zijn", vertelde Pocognoli. "Hij is natuurlijk teleurgesteld dat hij het team niet kan helpen. Maar hij heeft een sterk karakter." Pogba kreeg een contract bij Monaco nadat hij een tijdje geschorst aan de kant stond wegens een dopingovertreding.


Ondertussen heeft Monaco geen tijd om op adem te komen. Het speelt zondag op verplaatsing bij Auxerre in de vijfde ronde van de Coupe de France. Kan Pocognoli zijn ploeg naar de volgende ronde loodsen?

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg Auxerre - Monaco live op Voetbalkrant.com vanaf 14:45 (21/12).

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Coupe de France
Coupe de France Nieuws Kalender Download kalender Statistieken Transfers
Monaco
Auxerre
Sébastien Pocognoli
Paul Pogba

Meer nieuws

Vuurwerk in de Challenger Pro League: dit zijn de uitslagen van Beveren, Kortrijk en Beerschot

Vuurwerk in de Challenger Pro League: dit zijn de uitslagen van Beveren, Kortrijk en Beerschot

23:00
Union weet weer wat winnen is: Matige Brusselaars tonen zich efficiënter dan Zulte Waregem

Union weet weer wat winnen is: Matige Brusselaars tonen zich efficiënter dan Zulte Waregem

22:45
De emoties lopen hoog op bij rollercoasterzege van Westerlo: "Ik was kwaad"

De emoties lopen hoog op bij rollercoasterzege van Westerlo: "Ik was kwaad"

22:00
Licht aan het einde van de tunnel? Liverpool zet ongeslagen reeks verder tegen negenkoppig Tottenham

Licht aan het einde van de tunnel? Liverpool zet ongeslagen reeks verder tegen negenkoppig Tottenham

21:40
Voor deze Standard-speler betekent de zege tegen Dender héél veel: "Wacht al lang op dit moment"

Voor deze Standard-speler betekent de zege tegen Dender héél veel: "Wacht al lang op dit moment"

21:20
Zwarte kerst voor Club NXT: ook Francs Borains te sterk voor Brugse jonkies

Zwarte kerst voor Club NXT: ook Francs Borains te sterk voor Brugse jonkies

21:00
Westerlo komt goed weg tegen La Louvère en bedankt invaller Mebude

Westerlo komt goed weg tegen La Louvère en bedankt invaller Mebude

20:10
Dit horrorscenario hebben Vincent Euvrard en Standard vermeden tegen Dender

Dit horrorscenario hebben Vincent Euvrard en Standard vermeden tegen Dender

20:30
Dender blijft gefrustreerd achter: "Standard krijgt een lucky goal"

Dender blijft gefrustreerd achter: "Standard krijgt een lucky goal"

20:00
Haaland leidt Manchester City naar vlotte zege én steekt Premier League-grootheid voorbij

Haaland leidt Manchester City naar vlotte zege én steekt Premier League-grootheid voorbij

19:30
🎥 Voormalige smaakmaker van Anderlecht al voor de vierde keer aan het kanon in de Bundesliga

🎥 Voormalige smaakmaker van Anderlecht al voor de vierde keer aan het kanon in de Bundesliga

19:00
Johan Boskamp zegt waar het écht op staat: "De bond is meer en meer blauw-zwart"

Johan Boskamp zegt waar het écht op staat: "De bond is meer en meer blauw-zwart"

18:30
26
Standard verwijst tactisch plan Dender meteen naar prullenmand en knalt zichzelf in de top-6

Standard verwijst tactisch plan Dender meteen naar prullenmand en knalt zichzelf in de top-6

18:01
Norman Bassette en Theo Leoni grijpen hun kans: Geraerts en zijn Belgen vieren feest met Reims

Norman Bassette en Theo Leoni grijpen hun kans: Geraerts en zijn Belgen vieren feest met Reims

18:00
Ingrijpende wijziging bij de Afrika Cup op komst waar alle Pro League-clubs blij mee zijn

Ingrijpende wijziging bij de Afrika Cup op komst waar alle Pro League-clubs blij mee zijn

17:30
Heeft Genk nieuwe T1 bijna beet? 'Positief gesprek op vrijdag, maar grote kans op akkoord met andere coach'

Heeft Genk nieuwe T1 bijna beet? 'Positief gesprek op vrijdag, maar grote kans op akkoord met andere coach'

17:00
Vincent Kompany is duidelijk voor laatste wedstrijd van 2025: "Reactie is nodig"

Vincent Kompany is duidelijk voor laatste wedstrijd van 2025: "Reactie is nodig"

16:30
JPL-spits leeft op en scoort ook: "Het is niet makkelijk geweest in La Liga"

JPL-spits leeft op en scoort ook: "Het is niet makkelijk geweest in La Liga"

16:15
Persoonlijke frustratie komt eruit bij Johan Boskamp: "Doodziek word ik van die club"

Persoonlijke frustratie komt eruit bij Johan Boskamp: "Doodziek word ik van die club"

16:00
Michel Louwagie heeft héél duidelijke boodschap voor Club Brugge

Michel Louwagie heeft héél duidelijke boodschap voor Club Brugge

15:30
6
Veranderingen op komst tegen Anderlecht? Hans Cornelis laat in zijn kaarten kijken

Veranderingen op komst tegen Anderlecht? Hans Cornelis laat in zijn kaarten kijken

15:00
Zware domper voor Club Brugge met oog op topper tegen KAA Gent

Zware domper voor Club Brugge met oog op topper tegen KAA Gent

14:00
3
Spelen Rode Duivels tegen Standard-speler op het WK? "Hopelijk kan hij iets voor ons betekenen"

Spelen Rode Duivels tegen Standard-speler op het WK? "Hopelijk kan hij iets voor ons betekenen"

14:30
17-jarig talent van Anderlecht in... Oekraïne geboren: "Als ik kan voetballen, ben ik gelukkig"

17-jarig talent van Anderlecht in... Oekraïne geboren: "Als ik kan voetballen, ben ik gelukkig"

14:15
Antwerp herleeft plots, zelfs spelers snappen het niet: "Ik heb er écht geen woorden voor"

Antwerp herleeft plots, zelfs spelers snappen het niet: "Ik heb er écht geen woorden voor"

13:30
2
Pittig verhaal: "De voorzitter kwam ons tijdens de rust tegen Anderlecht vragen om ons in te houden"

Pittig verhaal: "De voorzitter kwam ons tijdens de rust tegen Anderlecht vragen om ons in te houden"

13:15
De echte reden waarom Genk geen optie was voor Carl Hoefkens

De echte reden waarom Genk geen optie was voor Carl Hoefkens

13:00
'Club Brugge wil Internazionale, AC Milan en andere topclubs aftroeven'

'Club Brugge wil Internazionale, AC Milan en andere topclubs aftroeven'

12:30
1
Geen trainer die zoveel respijt krijgt in de JPL... Waarom overleeft hij 6 op 39?

Geen trainer die zoveel respijt krijgt in de JPL... Waarom overleeft hij 6 op 39?

12:15
1
Michel Louwagie is streng voor Ivan Leko: "Dat kan niet"

Michel Louwagie is streng voor Ivan Leko: "Dat kan niet"

12:01
5
Sterkhouder Antwerp spreekt over toekomst en lijkt keuze te hebben gemaakt

Sterkhouder Antwerp spreekt over toekomst en lijkt keuze te hebben gemaakt

11:40
LIVE: Verhoogt Union de druk op eerste achtervolgers of mag Essevee dromen van top 6?

LIVE: Verhoogt Union de druk op eerste achtervolgers of mag Essevee dromen van top 6?

11:00
"Ivan Leko is vergeten? Symptomen van liefdesverdriet"

"Ivan Leko is vergeten? Symptomen van liefdesverdriet"

11:21
Gelooft Beerschot nog in promotiekansen? "Het is zeker nog niet voorbij"

Gelooft Beerschot nog in promotiekansen? "Het is zeker nog niet voorbij"

11:10
Shocktransfer? 'Vincent Kompany nadrukkelijk genoemd bij deze topclub'

Shocktransfer? 'Vincent Kompany nadrukkelijk genoemd bij deze topclub'

11:01
Vincent Janssen spreekt over toekomst bij Antwerp

Vincent Janssen spreekt over toekomst bij Antwerp

10:30

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 19
Charleroi Charleroi 2-2 KRC Genk KRC Genk
FCV Dender EH FCV Dender EH 0-1 Standard Standard
Westerlo Westerlo 2-1 La Louvière La Louvière
Union SG Union SG 2-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Club Brugge Club Brugge 21/12 KAA Gent KAA Gent
STVV STVV 21/12 KV Mechelen KV Mechelen
Antwerp Antwerp 21/12 Anderlecht Anderlecht
OH Leuven OH Leuven 21/12 Cercle Brugge Cercle Brugge

Nieuwste reacties

CCpl CCpl over KV Kortrijk - RSCA Futures: 0-1 BlueWhiteSky BlueWhiteSky over Zware domper voor Club Brugge met oog op topper tegen KAA Gent Andreas2962 Andreas2962 over Johan Boskamp zegt waar het écht op staat: "De bond is meer en meer blauw-zwart" Sv1978 Sv1978 over Michel Louwagie heeft héél duidelijke boodschap voor Club Brugge FranskeVRooij FranskeVRooij over SK Beveren - K Beerschot VA: - Standard 2.0 Standard 2.0 over FCV Dender EH - Standard: 0-0 Jef Blaaskop Jef Blaaskop over 'Vincent Mannaert zeer boos op Rudi Garcia' Piereke. Piereke. over Antwerp - Anderlecht: - Soloria Soloria over Antwerp herleeft plots, zelfs spelers snappen het niet: "Ik heb er écht geen woorden voor" Impala Impala over Interesse in overbodige Anderlecht-speler groeit: vist Antwerp achter het net? Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved