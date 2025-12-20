Geen regelmaat in prestaties en nu ook fikse opdoffer voor Pocognoli bij Monaco

Sébastien Pocognoli krijgt voorlopig geen regelmaat in de prestaties van AS Monaco. Behalve over de matige resultaten heeft de Belgische coach nu ook kopzorgen over Paul Pogba.

Sébastien Pocognoli kan Monaco voorlopig nog niet onder stoom laten komen. De Monegasken versloegen Galatasaray in de Champions League, maar verloren vervolgens van Marseille in de Ligue 1.

De voorlopige balans van Pocognoli is mager met 5 overwinningen, 3 gelijke spelen en 5 nederlagen in 13 wedstrijden. Monaco toont goede intenties, maar slaagt er niet in om regelmaat aan de dag te leggen.

Pogba out voor bekerwedstrijd

Alsof dat nog niet genoeg is, moet Pocognoli het nu ook zonder Paul Pogba stellen. Die raakte vlak voor de wedstrijd tegen Marseille geblesseerd. De Belgische coach bevestigde dit tijdens een persconferentie.

"Paul zal er niet bij zijn", vertelde Pocognoli. "Hij is natuurlijk teleurgesteld dat hij het team niet kan helpen. Maar hij heeft een sterk karakter." Pogba kreeg een contract bij Monaco nadat hij een tijdje geschorst aan de kant stond wegens een dopingovertreding.



Ondertussen heeft Monaco geen tijd om op adem te komen. Het speelt zondag op verplaatsing bij Auxerre in de vijfde ronde van de Coupe de France. Kan Pocognoli zijn ploeg naar de volgende ronde loodsen?