Vincent Kompany maakt duidelijk statement voor winterstop: "Mokerslagen!"

Voor Vincent Kompany en Bayern München staat nog één opdracht op het programma voor de winterstop: een verplaatsing naar laagvlieger Heidenheim. Pas daarna kan de blik even van het voetbal worden afgewend.

De heenronde in de Bundesliga was intens en Kompany geeft toe dat hij uitkijkt naar rust. Duitsland kent een winterpauze van drie weken, iets wat hij als speler en trainer in Engeland nooit gewend was. “Dertien jaar lang had ik geen winterstop", klonk het op zijn persconferentie.

Tijdens zijn periode bij Manchester City en later als coach van Burnley bleef het seizoen gewoon doorlopen. “Geen week thuis met het gezin, dat hakt erin. Dat zijn mokerslagen voor een familie", aldus Kompany.

In Duitsland is dat anders en dat voelt hij nu pas echt. “Je kan energie sparen voor later in het seizoen. Ik merk hoeveel zo’n winterstop waard is voor je gezondheid, zowel fysiek als mentaal", gaf hij eerlijk toe.

Verdiende adempauze voor Kompany en Bayern-spelers

Toch wil de Bayern-coach pas echt ontspannen als zijn ploeg wint in Heidenheim, de voorlaatste in de stand. Een misstap zou het gevoel van een geslaagde eerste seizoenshelft temperen.

Na de winterbreak hervat Bayern op 11 januari tegen VfL Wolfsburg. Maar eerst moet 2025 correct worden afgesloten: met drie punten en een verdiende adempauze voor Kompany en zijn ploeg.