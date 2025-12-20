🎥 Voormalige smaakmaker van Anderlecht al voor de vierde keer aan het kanon in de Bundesliga

Lorenz Lomme
Foto: © photonews

Albert Sambi Lokonga is een van de vele Belgen die in het buitenland spelen. De ex-smaakmaker van RSC Anderlecht wordt steeds belangrijker voor zijn club Hamburg en scoorde zaterdag al zijn vierde treffer van het seizoen.

Lokonga kwam dit seizoen al twaalf keer in actie in de Bundesliga en was daarin al goed voor vier doelpunten. Mooie statistieken voor de middenvelder, die het zaterdag met Hamburg opnam tegen Eintracht Frankfurt, dat zonder Arthur Theate (geschorst) en Michy Batshuayi (geblesseerd) aantrad.

Hamburg moet genoegen nemen met punt

Hamburg nam de leiding tegen Frankfurt via Lokonga. Die maakte handig gebruik van een fout in de defensie van de bezoekers om de 1-0 met een strak schot op het bord te zetten.

De thuisploeg kon die voorsprong echter niet vasthouden. Hugo Larsson bracht Frankfurt al snel op gelijke hoogte, waardoor we gingen rusten met 1-1. Na de pauze werd er niet meer gescoord. Hamburg is dertiende in de Bundesliga, terwijl Frankfurt zevende is.

Lokonga heeft bij Hamburg nog een contract tot midden 2028. De Duitse club nam hem dit jaar over van Arsenal, waar hij zich nooit in de ploeg kon spelen. Hij werd door de Gunners verhuurd aan Crystal Palace, Luton Town en Sevilla.

Nu lijkt het jeugdproduct van Anderlecht zijn draai gevonden te hebben bij Hamburg, dat opnieuw aan de weg naar boven timmert in Duitsland. Met zijn goede prestaties levert Lokonga daar voorlopig een belangrijke bijdrage aan.

Bundesliga
Bundesliga Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Hamburger SV
Eintracht Frankfurt
Albert Sambi Lokonga

Bundesliga

 Speeldag 15
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 2-0 Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach
VFB Stuttgart VFB Stuttgart 0-0 1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim
FC Augsburg FC Augsburg 0-0 Werder Bremen Werder Bremen
1. FC Köln 1. FC Köln 0-1 Union Berlin Union Berlin
VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg 3-4 Freiburg Freiburg
Hamburger SV Hamburger SV 1-1 Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt
RB Leipzig RB Leipzig 1-3 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen
1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 21/12 FC St. Pauli FC St. Pauli
1. FC Heidenheim 1. FC Heidenheim 21/12 Bayern München Bayern München

