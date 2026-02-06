Na contractverlenging voor Miras: moet De Wolf deze zomer vertrekken?

KV Mechelen heeft het contract van Nacho Miras verlengd. Die nieuwe overeenkomst kan wel eens gevolgen hebben voor Ortwin De Wolf.

Contractverlenging voor Nacho Miras

Doelman Nacho Miras heeft zijn waarde voor KV Mechelen al meer dan eens bewezen. Dat leverde de keeper deze week ook een nieuw contract op. Hij blijft nu tot 2029 aan de club verbonden. “Dat is zeker goed nieuws, maar vooral ook voor hem”, zegt Fred Vanderbiest op zijn persbabbel.

Afgelopen zomer duurde het enige tijd vooraleer er een contract voor dit seizoen kwam. “Omdat er toch wat twijfels waren rond hem. Nu bewijst hij al maanden aan een stuk dat hij het waard is om hier nummer één te zijn. Een logische verlenging.”

Exit Ortwin De Wolf bij KV Mechelen?

Goed nieuws voor Miras, maar wat betekent dat allemaal voor die andere doelman Ortwin De Wolf die momenteel nog aan het revalideren is van een knieblessure. De Wolf ligt nog tot 2027 onder contract bij KV Mechelen.

Moet hij deze zomer vertrekken Achter de Kazerne? “Niet per se”, reageert Vanderbiest. “De Wolf werkt zeer hard en het is voor een club als KV altijd belangrijk om twee goede doelmannen te hebben.”

Lees ook... Na de tirade: dit heeft Fred Vanderbiest nu te zeggen over strafschopfase tegen OH Leuven›

De keuze zal volgens de trainer van KV Mechelen bij de doelman zelf liggen. “Wil hij absoluut spelen of wil hij de strijd aangaan? Voor mij hoeft Ortwin niet te vertrekken. Hoe meer kwaliteit, hoe beter. En die concurrentie maakt ook de twee doelmannen beter”, besluit hij.