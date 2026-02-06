DONE DEAL: Anderlecht haalt jong talent weg bij OH Leuven

DONE DEAL: Anderlecht haalt jong talent weg bij OH Leuven
Foto: RSCA

Vrijdag heeft RSC Anderlecht de handtekening van Jean Cieslinski, een jonge centrale verdediger van 15 jaar, officieel bekendgemaakt. Ze halen de jongeling weg bij OH Leuven en zo kan hij stappen zetten in zijn ontwikkeling bij de Brusselaars.

De jonge verdediger Jean Cieslinski heeft zijn eerste profcontract getekend bij paars-wit. Hij komt over van OH Leuven. Eerder speelde hij ook bij Moeskroen, Oostende en Kortrijk, waar hij telkens een leeftijdscategorie hoger uitkwam.

Jean Cieslinski komt over van OH Leuven naar RSC Anderlecht

In Leuven speelde het erg jonge talent al bij de U18 en de U23. In Brussel zal hij echter niet worden doorgeschoven: hij sluit aan bij de U16, net zoals bij de Belgische nationale jeugdselecties waar hij ook deel van uitmaakt.

Anderlecht zette zijn kwaliteiten in een mededeling in de verf: "De lange (1m85) rechtsvoetige centrale verdediger is een rustige en beheerste speler die sterk is in de opbouw. Met een offensieve ingesteldheid kan Jean Cieslinski bij de herneming effectief de lijnen van de tegenstander doorbreken."

Jean Cieslinski tekent een contract tot 2028 bij RSC Anderlecht

Bij Anderlecht loopt zijn contract tot juni 2028. Het vertrouwen in hem is duidelijk groot bij paars-wit, waar men hoopt van hem een toekomstige topper te maken. Al zal hij dus wel via de academie het nodige werk moeten verrichten.


De speler, geboren in 2010, is Belgisch-Frans: zijn vader is Frans en zijn moeder Belgisch. Hij volgde eerder in Leuven Nederlandstalig onderwijs, maar zal nu overstappen naar een van de Franstalige partnerscholen van Anderlecht.

