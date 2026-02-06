Transfernieuws en Transfergeruchten 06/02: De Bruyne - Limbombe - Sterling - Murillo - Agbadou

De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen! Op 06/02 hebben we transfernieuws en transfergeruchten voor u over: De Bruyne - Limbombe - Sterling - Murillo - Agbadou

Opvallend: Kevin De Bruyne roert zich bij Napoli... ook naast het veld

Sinds zijn blessure eind oktober kwam Kevin De Bruyne nauwelijks nog in actie voor Napoli. De Rode Duivel blijft echter niet bij de pakken zitten en is achter de schermen bijzonder actief, onder meer om voormalige ploegmaats naar de club te halen. (Lees meer)