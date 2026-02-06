Transfernieuws en Transfergeruchten 06/02: De Bruyne - Limbombe - Sterling - Murillo - Agbadou
Opvallend: Kevin De Bruyne roert zich bij Napoli... ook naast het veld
Sinds zijn blessure eind oktober kwam Kevin De Bruyne nauwelijks nog in actie voor Napoli. De Rode Duivel blijft echter niet bij de pakken zitten en is achter de schermen bijzonder actief, onder meer om voormalige ploegmaats naar de club te halen. (Lees meer)
OFFICIEEL: Anthony Limbombe (ex-Genk, Club Brugge en Standard) heeft heel opvallende uitdaging beet
Anthony Limbombe zat sinds 1 januari zonder club, maar heeft intussen een nieuwe uitdaging te pakken. De 31-jarige ex-Rode Duivel tekende een contract tot het einde van het seizoen bij een Cypriotische club. (Lees meer)
Amir Murillo (ex-Anderlecht) heeft nieuwe club beet en tekent samen met andere ex-JPL-speler
Beşiktaş slaat in de laatste uren van de mercato opnieuw toe met de komst van twee voormalige spelers uit de Pro League. Emmanuel Agbadou is al aangekomen in Turkije, terwijl Amir Murillo in aantocht is. (Lees meer)
