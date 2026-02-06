Opvallend achterpoortje: Diarra volgende week gewoon in actie tegen Antwerp?

Edward Still staat voor een enorme uitdaging: de situatie bij RSC Anderlecht doen kantelen na het vertrek van Besnik Hasi. Steeds meer verdedigers vallen ondertussen uit en dus is de vraag wat dat gaat geven richting terugwedstrijd tegen Antwerp.

Tegen Royal Antwerp FC werd in eigen huis met 0-1 verloren in de halve finales van de Croky Cup. En dus zal het op de Bosuil volgende week héél veel beter moeten als ze nog kans willen maken op de grote finale.

Gaat Diarra kunnen spelen in terugwedstrijd tegen Antwerp?

Dat gaan ze ook sowieso moeten doen zonder een paar belangrijke spelers. Zowel Killian Sardella als Moussa Diarra pakten immers een rode kaart in de heenwedstrijd tegen Antwerp en lijken zo niet te kunnen spelen in de terugwedstrijd.

In het geval van Sardella is daar door de dubbele gele kaart sowieso niets aan te veranderen: hij mist de terugwedstrijd. Maar voor Diarra liggen de kaarten toch wat anders, want een directe rode kaart telt ook voor de competitie.

Achterpoortje tegen schorsing?

En dus kan de schorsing ook gelden voor de competitie en niet enkel de Beker van België. Als hij een schorsing van één speeldag zou krijgen, kan dat dus ook voor dit weekend zijn bij wijze van spreken. Maar er zijn nog achterpoortjes.

Als Anderlecht tegen elke beslissing in beroep zou gaan, dan kan de schorsing van Diarra misschien pas definitief worden uitgesproken volgende week vrijdag. Na de terugwedstrijd in de Beker van België dus. Een achterpoortje, waar gebruik kan van worden gemaakt gezien het feit dat met Kana en Augustinsson nog twee verdedigers out zijn.