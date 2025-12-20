Persoonlijke frustratie komt eruit bij Johan Boskamp: "Doodziek wordt ik van die club"

Het ontslag van Thorsten Fink bij KRC Genk kwam voor velen niet als een verrassing. Johan Boskamp begrijpt de beslissing, al gebruikt hij het moment ook om zijn eigen frustraties over Feyenoord te ventileren.

KRC Genk nam onlangs afscheid van Thorsten Fink. Het bestuur oordeelde dat de Duitse trainer de scheve situatie niet meer kon keren. Volgens Johan Boskamp was het een best logische beslissing.

"Dat stond in de sterren geschreven, toch?", zegt hij bij Het Belang van Limburg. "Niet dat ik het leuk vind, maar als coach word je nu eenmaal afgerekend op resultaten."

Boskamp wordt "doodziek" van Feyenoord

Maar dan komen er ook wat persoonlijke frustraties naar boven bij de Nederlander. "Behalve dan bij Feyenoord. Eerst verliezen op Ajax en dan uit de beker geflikkerd door Heerenveen. Doodziek word ik van die club."

Trainer Robin Van Persie moest het daar afgelopen week gaan uitleggen aan de harde kern toen Feyenoord met 2-3 uit de beker werd geknikkerd door Heerenveen. De ploeg uit Rotterdam staat nog wel tweede in de Eredivisie.



Over Fink wou Boskamp ook nog wat kwijt. "Ik genoot van zijn voetbal. Vorig jaar liet hij Genk echt geweldig spelen. Alleen leverde het te weinig resultaten op. Fink verloor vaak met goed voetbal, maar hij won nooit met slecht voetbal. Hij is trouw gebleven aan zijn principes om het altijd mooi te willen. Als voetbal geen competitie-, maar een demonstratiesport was, hoorde Fink bij de wereldtop."