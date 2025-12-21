Dit is de reden achter de stroeve start van Loïs Openda bij Juventus

Lorenz Lomme
| Reageer
Dit is de reden achter de stroeve start van Loïs Openda bij Juventus

Loïs Openda speelt tegenwoordig bij Juventus, maar echt vlot loopt het er niet voor de snelle aanvaller. Zaterdag was onze 25-jarige landgenoot wel goed voor zijn eerste goal in de Serie A. Is hij nu helemaal vertrokken?

Openda wordt tot het einde van het seizoen gehuurd van RB Leipzig. In de deal werd ook een verplichte aankoopoptie opgenomen, waardoor hij in de toekomst dus de definitieve overstap zal maken naar Turijn.

Openda kende een moeilijke start en leek zijn neus voor doelpunten lange tijd kwijt. Hij scoorde slechts één keer, in de Champions League, en moet het bij de Oude Dame meestal stellen met invalbeurten. Zaterdag mocht hij in de basis starten tegen AS Roma en hij bedankte voor het vertrouwen.

Openda heeft belangrijk aandeel in zege

Juve kon de kloof met Roma met een zege verkleinen tot één punt en naar de vijfde plaats klimmen in de Serie A. En dat deed de topclub uit Turijn ook. Francisco Conceição opende net voor rust de score in het voordeel van Juve: 1-0. Na de pauze was daar dan Openda. Hij stond op de goede plaats om binnen te tikken: 2-1. Roma prikte nog tegen via Baldanzi, maar de goal van Openda trok de drie punten over de streep.

"Natuurlijk is dit een belangrijke goal", reageerde de spits achteraf bij Sky Sport Italia, zoals opgetekend door Het Laatste Nieuws. Waarna hij met een verklaring kwam voor zijn moeilijke periode. "De Serie A is geen gemakkelijke competitie. Mijn aanpassing verliep niet soepel. Ideaal was het allemaal niet, maar ik heb altijd de steun gevoeld van iedereen binnen de club en van mijn familie."

"Ik had gewoon tijd nodig", aldus Openda. "De afgelopen weken voel ik me al heel wat beter. Het begin was zwaar: een nieuwe ploeg, een nieuwe competitie, een nieuwe stad. Maar nu ben ik gelukkig. Met deze prestatie heb ik laten zien dat ik Juventus echt wil helpen."

