Johan Boskamp zegt waar het écht op staat: "De bond is meer en meer blauw-zwart"

Het ontslag van Nicky Hayen bij Club Brugge blijft nazinderen. Rudi Garcia uitte openlijk zijn onbegrip, wat hem kritiek opleverde. Johan Boskamp springt echter vol in de bres en spaart niemand.

Nicky Hayen werd ontslagen bij Club Brugge en daar kwamen vooral negatieve reacties op. Ook bondscoach Rudi Garcia begreep er niets van. Dat liet hij op zijn persmoment weten deze week. Velen vonden het niet kunnen dat de bondscoach zoiets in het open zegt.

Johan Boskamp niet. "Wat is dat nou voor gelul", zegt hij bij Het Belang van Limburg. "Waarom zou hij dat niet mogen? Had Rudi Garcia dan doofstommetje moeten spelen toen hem die vraag werd gesteld? Ik snap de verontwaardiging niet."

Boskamp ziet duidelijke machtsverhoudingen binnen het Belgische voetbal

"Iemand als Bart Verhaeghe mag alles zeggen wat hij wil, maar als iemand ertegenin gaat, dan gaan de poppetjes aan het dansen", gaat Boskamp verder. Garcia werd opvallend snel op de vingers getikt door de KBVB. Volgens Boskamp om Club niet op de tenen te trappen.

"Honderd procent zeker. Club Brugge heeft tegenwoordig toch een stevig vingertje in de pap van de voetbalbond. Die gozer van Club (Bob Madou, n.v.d.r.) heeft het zitje van Wouter Vandenhaute toch overgenomen in de raad van bestuur?"

"En dan heb je nog Vincent Mannaert met zijn verleden bij Club. Vroeger was de bond zogezegd paars-wit, nu meer en meer blauw-zwart", sluit Boskamp af.