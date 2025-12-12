Benteke naar Anderlecht of Club Brugge? Makelaar héél duidelijk in topdossier

Christian Benteke is binnenkort een vrije speler. De Belgische aanvaller ziet zijn contract bij DC United aflopen en is dus gratis op te pikken. Dat bracht de geruchtenmolen meteen op gang, al brengt de makelaar van de speler nu duidelijkheid.

Benteke toonde in de MLS dat hij het doel nog steeds weet staan. Op moment van schrijven scoorde hij 49 keer in 100 duels voor DC United. Hij voegt daar ook nog eens 12 assists aan toe. De speler nam via sociale media al afscheid van de club.

Er doen ondertussen een pak geruchten de ronde. Zo werd Benteke op X door transferexpert Sacha Tavolieri gelinkt aan Club Brugge én Anderlecht. RSCA zou daarbij concreet zijn, terwijl Club eerder een afwachtende houding aanneemt in het dossier.

De makelaar van Benteke spreekt zich uit

Eris Kismet, de makelaar van de speler, brengt nu wat meer duidelijkheid bij Het Laatste Nieuws. "Ik heb nog met niemand gesproken", vertelt hij aan de krant. "Zij die beweren dat er wel onderhandelingen zijn met Club Brugge of Anderlecht, zijn amateurs."

"De situatie op dit moment: wij staan open voor alles", vervolgt Kismet. "Wij zijn in onderhandeling met vier verschillende clubs, maar wij hebben geen haast. Wij wachten op het juiste voorstel."



Waarna hij Benteke nog wat aanprijst. "Uiteindelijk mag je niet vergeten dat Christian vorig jaar topschutter is geweest in de MLS, voor Lionel Messi. Dat zorgt ervoor dat clubs nog altijd interesse in hem hebben." Wordt ongetwijfeld vervolgd.