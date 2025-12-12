Benteke naar Anderlecht of Club Brugge? Makelaar héél duidelijk in topdossier

Lorenz Lomme
| Reageer
Benteke naar Anderlecht of Club Brugge? Makelaar héél duidelijk in topdossier

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Christian Benteke is binnenkort een vrije speler. De Belgische aanvaller ziet zijn contract bij DC United aflopen en is dus gratis op te pikken. Dat bracht de geruchtenmolen meteen op gang, al brengt de makelaar van de speler nu duidelijkheid.

Benteke toonde in de MLS dat hij het doel nog steeds weet staan. Op moment van schrijven scoorde hij 49 keer in 100 duels voor DC United. Hij voegt daar ook nog eens 12 assists aan toe. De speler nam via sociale media al afscheid van de club.

Er doen ondertussen een pak geruchten de ronde. Zo werd Benteke op X door transferexpert Sacha Tavolieri gelinkt aan Club Brugge én Anderlecht. RSCA zou daarbij concreet zijn, terwijl Club eerder een afwachtende houding aanneemt in het dossier.

De makelaar van Benteke spreekt zich uit

Eris Kismet, de makelaar van de speler, brengt nu wat meer duidelijkheid bij Het Laatste Nieuws. "Ik heb nog met niemand gesproken", vertelt hij aan de krant. "Zij die beweren dat er wel onderhandelingen zijn met Club Brugge of Anderlecht, zijn amateurs."

"De situatie op dit moment: wij staan open voor alles", vervolgt Kismet. "Wij zijn in onderhandeling met vier verschillende clubs, maar wij hebben geen haast. Wij wachten op het juiste voorstel."


Waarna hij Benteke nog wat aanprijst. "Uiteindelijk mag je niet vergeten dat Christian vorig jaar topschutter is geweest in de MLS, voor Lionel Messi. Dat zorgt ervoor dat clubs nog altijd interesse in hem hebben." Wordt ongetwijfeld vervolgd.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Club Brugge
Christian Benteke

Meer nieuws

LIVE: Ontploft Standard-OH Leuven nog in tweede helft? Live

LIVE: Ontploft Standard-OH Leuven nog in tweede helft?

21:48
Einde verhaal: RWDM neemt afscheid van middenvelder

Einde verhaal: RWDM neemt afscheid van middenvelder

21:40
'Na sportieve heropleving: Antwerp wil twee belangrijke contracten verlengen'

'Na sportieve heropleving: Antwerp wil twee belangrijke contracten verlengen'

21:20
2
Wat als ...? Dit zijn op dit moment de mogelijke tegenstanders van STVV in Champions League-voorrondes

Wat als ...? Dit zijn op dit moment de mogelijke tegenstanders van STVV in Champions League-voorrondes

19:00
Vrancken hekelt aanpak van Anderlecht voor topper: "Ze proberen om in zijn hoofd te kruipen"

Vrancken hekelt aanpak van Anderlecht voor topper: "Ze proberen om in zijn hoofd te kruipen"

19:20
1
David Hubert heeft duidelijke mening over trainerscarrousel in Jupiler Pro League

David Hubert heeft duidelijke mening over trainerscarrousel in Jupiler Pro League

20:00
1
El Khannouss openhartig over moeilijk moment in carrière: "Ik vroeg me af wat er met mij aan de hand was"

El Khannouss openhartig over moeilijk moment in carrière: "Ik vroeg me af wat er met mij aan de hand was"

20:20
'Chelsea en Manchester United willen voormalige smaakmaker van Union'

'Chelsea en Manchester United willen voormalige smaakmaker van Union'

19:40
Dat zal bevreemdend zijn op Sclessin tussen 20.45 uur en 20.57 uur

Dat zal bevreemdend zijn op Sclessin tussen 20.45 uur en 20.57 uur

18:30
Bart Verhaeghe laat zich uit over ontslag Nicky Hayen: "Hij mag ons dankbaar zijn"

Bart Verhaeghe laat zich uit over ontslag Nicky Hayen: "Hij mag ons dankbaar zijn"

15:30
37
Eindelijk: beslissing over Standard - Antwerp is gevallen

Eindelijk: beslissing over Standard - Antwerp is gevallen

18:00
5
Rik De Mil beseft dat er niet veel tijd is: "Er staat altijd druk op een coach"

Rik De Mil beseft dat er niet veel tijd is: "Er staat altijd druk op een coach"

17:40
Fred Vanderbiest moet twee sleutelpionnen missen: "Korte pijn"

Fred Vanderbiest moet twee sleutelpionnen missen: "Korte pijn"

17:20
Neem er je kalender bij: Pro League legt alle data voor dit seizoen vast

Neem er je kalender bij: Pro League legt alle data voor dit seizoen vast

16:00
1
Besnik Hasi geeft toe: "De slimste speler uit onze competitie"

Besnik Hasi geeft toe: "De slimste speler uit onze competitie"

15:00
Prioriteit nummer één voor Club Brugge in de wintermercato: een scorende spits Analyse

Prioriteit nummer één voor Club Brugge in de wintermercato: een scorende spits

15:15
4
Wouter Vrancken over goudhaantje: "Alles aan doen om hem te houden"

Wouter Vrancken over goudhaantje: "Alles aan doen om hem te houden"

14:40
Moedige getuigenis Ritchie De Laet over ziekte: "Minuut stilte voor Miguel Van Damme kon ik gewoon niet aan"

Moedige getuigenis Ritchie De Laet over ziekte: "Minuut stilte voor Miguel Van Damme kon ik gewoon niet aan"

16:30
Ruben Van Gucht in nauwe schoentjes op verschillende zenders? Dit is zijn reactie De derde helft

Ruben Van Gucht in nauwe schoentjes op verschillende zenders? Dit is zijn reactie

17:00
🎥 Ontslag Nicky Hayen laat niemand onberoerd, maar er wordt ook stevig mee gelachen

🎥 Ontslag Nicky Hayen laat niemand onberoerd, maar er wordt ook stevig mee gelachen

14:20
"Hopelijk brengt hij ons geluk": Ex-speler te gast bij Cercle Brugge

"Hopelijk brengt hij ons geluk": Ex-speler te gast bij Cercle Brugge

16:15
Nieuwe, bijzonder grote domper voor Mignolet en Club Brugge

Nieuwe, bijzonder grote domper voor Mignolet en Club Brugge

12:00
5
'Minstens vier topclubs willen aanvaller: Club Brugge kan meer dan vijf miljoen euro extra cashen'

'Minstens vier topclubs willen aanvaller: Club Brugge kan meer dan vijf miljoen euro extra cashen'

13:30
2
Was Nicky Hayen te soft? "Dat zou Leko nooit aanvaarden"

Was Nicky Hayen te soft? "Dat zou Leko nooit aanvaarden"

13:00
4
JPL-coach legt de vinger op de wonde(n): "Wij trappen de bal buiten, zij niet"

JPL-coach legt de vinger op de wonde(n): "Wij trappen de bal buiten, zij niet"

14:00
1
Steven Defour zet Standard en hele JPL met voetjes op de grond

Steven Defour zet Standard en hele JPL met voetjes op de grond

12:20
3
Pijnlijke week voor Union, Club Brugge en Genk heeft ook gevolgen voor de toekomst

Pijnlijke week voor Union, Club Brugge en Genk heeft ook gevolgen voor de toekomst

12:40
Vanhaezebrouck blijft namen noemen bij Club Brugge: "Nog altijd niet de grote fan van hem"

Vanhaezebrouck blijft namen noemen bij Club Brugge: "Nog altijd niet de grote fan van hem"

10:00
4
Nathan De Cat heeft duidelijke boodschap over wintertransfer voor Anderlechtfans

Nathan De Cat heeft duidelijke boodschap over wintertransfer voor Anderlechtfans

09:00
Dit weekend groot examen: wordt Goto volgend seizoen eerste spits van Anderlecht?

Dit weekend groot examen: wordt Goto volgend seizoen eerste spits van Anderlecht?

10:45
Dit weekend match van het jaar voor De Spor

Dit weekend match van het jaar voor De Spor

13:15
LIVE: Stoomt Standard met 9 op 9 door in de top 6 of recht OH Leuven de rug op Sclessin?

LIVE: Stoomt Standard met 9 op 9 door in de top 6 of recht OH Leuven de rug op Sclessin?

11:10
Zal Antwerp dat betalen? Dit is het bedrag van de aankoopoptie voor Benitez

Zal Antwerp dat betalen? Dit is het bedrag van de aankoopoptie voor Benitez

11:20
9
Clash met Club Brugge wordt voor Denderspeler heel bijzonder door komst Leko

Clash met Club Brugge wordt voor Denderspeler heel bijzonder door komst Leko

09:15
🎥 Niets van zijn talent verloren: ex-speler uit JPL doet monden openvallen in Conference League

🎥 Niets van zijn talent verloren: ex-speler uit JPL doet monden openvallen in Conference League

11:40
Hou je vast! 'Dit is het prijskaartje voor doelman Mathieu Epolo van Standard'

Hou je vast! 'Dit is het prijskaartje voor doelman Mathieu Epolo van Standard'

11:00
4

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 18
Standard Standard 0-0 OH Leuven OH Leuven
Cercle Brugge Cercle Brugge 13/12 KV Mechelen KV Mechelen
Zulte Waregem Zulte Waregem 13/12 La Louvière La Louvière
Anderlecht Anderlecht 13/12 STVV STVV
KAA Gent KAA Gent 14/12 Antwerp Antwerp
FCV Dender EH FCV Dender EH 14/12 Club Brugge Club Brugge
Charleroi Charleroi 14/12 Union SG Union SG
KRC Genk KRC Genk 14/12 Westerlo Westerlo

Nieuwste reacties

Soloria Soloria over Eindelijk: beslissing over Standard - Antwerp is gevallen Standard 2.0 Standard 2.0 over Standard - OH Leuven: 0-0 Dondervlieg Dondervlieg over 'Na sportieve heropleving: Antwerp wil twee belangrijke contracten verlengen' Kiwirat Kiwirat over Beerschot pakt uit met twee straffe acties voor de fans Frosties Frosties over Bart Verhaeghe laat zich uit over ontslag Nicky Hayen: "Hij mag ons dankbaar zijn" Walter Baseggio Walter Baseggio over Vrancken hekelt aanpak van Anderlecht voor topper: "Ze proberen om in zijn hoofd te kruipen" Johnnie Walker Johnnie Walker over David Hubert heeft duidelijke mening over trainerscarrousel in Jupiler Pro League Boktor Boktor over 'Winter- of zomertransferbom? Dossiers stapelen zich op, Club Brugge heeft spijt van deal' Piereke. Piereke. over KAA Gent - Antwerp: - Combat Feuerwerker Combat Feuerwerker over Zal Antwerp dat betalen? Dit is het bedrag van de aankoopoptie voor Benitez Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved