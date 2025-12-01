OFFICIEEL: 45-voudig Rode Duivel vertrekt bij club en is plots transfervrij op te pikken

Christian Benteke is vanaf één januari gratis op te pikken. De 45-voudig Rode Duivel heeft zijn vertrek bij DC United aangekondigd.

Christian Benteke heeft via de sociale media afscheid genomen van DC United. Het contract van de 34-jarige aanvaller loopt er op 31 december af en wordt niet verlengd.

De 45-voudig Rode Duivel voetbalde de voorbije drie seizoenen bij de profclub uit Washington. Hij trok maar liefst 49 keer raak voor DC United en ontpopte zich tot één van de beste spitsen in de Major League Soccer.

Grateful for 3 years with D.C. United. Thank you for everything.



Ready for what’s next. pic.twitter.com/4SxyohHvB6 — Christian Benteke (@chrisbenteke) December 1, 2025

Benteke laat niet weten waar hij zelf zijn toekomst ziet. Aan het voetbalpensioen denkt de spits echter niet. "Ik ben klaar voor het volgende hoofdstuk", is hij héél duidelijk in zijn woorden.

Een terugkeer naar Europa behoort zeker en vast tot de mogelijkheden. Zelfs een terugkeer naar België durven we niet uit te sluiten.

Via België naar Engeland

Benteke brak door in het profvoetbal bij Standard. De aanvaller droeg eveneens het shirt van KV Kortrijk, KV Mechelen, KRC Genk, Aston Villa, Liverpool FC en Crystal Palace.