OFFICIEEL: 45-voudig Rode Duivel vertrekt bij club en is plots transfervrij op te pikken

Manuel Gonzalez
OFFICIEEL: 45-voudig Rode Duivel vertrekt bij club en is plots transfervrij op te pikken
Foto: © photonews
Christian Benteke is vanaf één januari gratis op te pikken. De 45-voudig Rode Duivel heeft zijn vertrek bij DC United aangekondigd.

Christian Benteke heeft via de sociale media afscheid genomen van DC United. Het contract van de 34-jarige aanvaller loopt er op 31 december af en wordt niet verlengd.

De 45-voudig Rode Duivel voetbalde de voorbije drie seizoenen bij de profclub uit Washington. Hij trok maar liefst 49 keer raak voor DC United en ontpopte zich tot één van de beste spitsen in de Major League Soccer.

Benteke laat niet weten waar hij zelf zijn toekomst ziet. Aan het voetbalpensioen denkt de spits echter niet. "Ik ben klaar voor het volgende hoofdstuk", is hij héél duidelijk in zijn woorden.

Een terugkeer naar Europa behoort zeker en vast tot de mogelijkheden. Zelfs een terugkeer naar België durven we niet uit te sluiten. 

Via België naar Engeland

Benteke brak door in het profvoetbal bij Standard. De aanvaller droeg eveneens het shirt van KV Kortrijk,  KV Mechelen, KRC Genk, Aston Villa, Liverpool FC en Crystal Palace.

DC United
Christian Benteke

Jupiler Pro League

 Speeldag 16
KV Mechelen KV Mechelen 0-1 Standard Standard
FCV Dender EH FCV Dender EH 2-2 Westerlo Westerlo
Zulte Waregem Zulte Waregem 1-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Charleroi Charleroi 0-0 La Louvière La Louvière
Club Brugge Club Brugge 0-1 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 2-1 OH Leuven OH Leuven
Anderlecht Anderlecht 1-0 Union SG Union SG
KAA Gent KAA Gent 1-2 STVV STVV

