Standard treft Luikenaar in Dender: "Tegen hen moet ik goed zijn"

In Luik geboren, voelt Marsoni Sambu altijd een bijzondere emotie wanneer hij tegen Standard speelt, de club die hij in zijn jeugd volgde en waartegen hij zich wil laten zien. Volgens hem kan Dender deze zaterdag nog steeds problemen veroorzaken voor de Rouches van Vincent Euvrard.

Zaterdagavond trekt Standard naar het veld van Dender, waar ze nog geen drie weken geleden uitgeschakeld werden in de Beker van België. Die avond kwam Luikenaar Marsoni Sambu een uur voor tijd het veld op en nu staat hij regelmatig als basisspeler op de rechterflank. Hij weet dat de Rouches deze keer met het mes tussen de tanden naar stadion Van Roy zullen komen.

"Na hun nederlaag in de Beker, die een klap voor hen was, komen ze nu met een bepaalde druk. Als je de grote Standard bent en je verliest tegen de laatste, Dender, wetende dat je al lange tijd de kwartfinales van de Beker niet meer hebt gehaald... Ze zullen er alles aan doen om te reageren", legt hij uit in een interview met Walfoot.be.

Dender is niet langer de "kleine" rode lantaarn

Met een 4 op 39 na de eerste dertien wedstrijden van het seizoen, gaat het nu veel beter met de rode lantaarn Dender, die twaalf punten heeft. De spelers die Vincent Euvrard eind augustus verliet om naar Sclessin te vertrekken, willen hem bewijzen dat ze zich hebben weten te herpakken en dat ze zijn team opnieuw problemen kunnen bezorgen.

"Van onze kant zullen we hen hartelijk ontvangen en zijn we klaar voor dit soort confrontaties. We staan stevig op hen te wachten! Tijdens de wedstrijd in de Beker leefde er bij ons ook een klein gevoel van revanche, dat is normaal. We zijn competitiebeesten, en als een trainer het schip verlaat tijdens het seizoen, voel je je een beetje in de steek gelaten. Maar dat is wat de charme van uitdagingen in het voetbal maakt, en dat is veelbelovend. We zijn gefocust om onze mooie dynamiek vast te houden."

Toen ik klein was, ging ik vaak naar Standard"



Begin september kwam Marsoni Sambu over van RWDM en hij heeft de Euvrard-periode bij Standard niet meegemaakt. Na te zijn opgegroeid in de wijken Guillemins, Vennes en Sainte-Walburge, heeft de Luikenaar echter geen reden nodig om extra gemotiveerd te zijn tegen het team dat hij als kind steunde.

"Tegen Standard spelen is altijd speciaal voor mij. Het is de club van mijn stad, die ik altijd heb gevolgd. Toen ik klein was, ging ik er vaak heen. Ik ken stafleden en spelers, en ik weet dat als Standard speelt, de hele stad de wedstrijd volgt. Daarom wil ik heel goed presteren."

Marsoni Sambu is al eerder gelinkt aan Standard

Terug in de Jupiler Pro League na twee volle seizoenen in Molenbeek, is Marsoni Sambu al het onderwerp geweest van geruchten over een transfer naar Standard. De gesprekken zijn niet doorgegaan, omdat beide partijen voor een andere keuze kozen, maar de 29-jarige speler heeft de datum van de wedstrijd goed in de gaten gehouden.

"Je weet nooit wat de toekomst brengt. Vandaag ben ik volledig gefocust op Dender, maar het charmeeren door Standard is niet te verwaarlozen. Iedereen weet hoe invloedrijk de club is, weinig spelers weigeren dat. Het is altijd vleiend om erkenning te krijgen. In D1A kennen we elkaar allemaal. Ze weten wie ik ben, en het is een uitdaging om te bedenken dat wanneer ik tegen Standard speel, ik het goed moet doen."

Hoewel Standard niet veel creëert, kunnen ze pijn doen... vooral als je het niet verwacht"

Voor nu blijft Marsoni Sambu gefocust op zijn seizoen bij Dender, waar hij zijn plaats in het basiselftal wil behouden om zich te blijven tonen. Tegen Standard zullen hij en zijn teamgenoten het niveau van drie weken geleden moeten herhalen, vooral in het afmaken van kansen.

"We zullen heel trefzeker moeten zijn voor het doel. Het is een team dat met een wraakgevoel komt, we moeten onze kansen zo snel mogelijk benutten en sterk blijven in de verdediging. Standard blijft een club die je niet moet onderschatten. Zelfs als ze niet veel creëren, kunnen ze pijn doen. Vooral als je ze niet verwacht", besluit Sambu.