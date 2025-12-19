Het meest betwiste plan van de Pro League? Vandenbempt ziet alleen maar voordelen

Het verzet tegen het nieuwe competitieformat lijkt voorlopig te gaan liggen. Het quota voor U23-ploegen in 1B blijft echter een punt waar bepaalde clubs het moeilijk mee hebben. Peter Vandenbempt ziet net daar duidelijke voordelen voor de competitie.

Het lijkt erop dat de clubs die tegen het nieuwe competitieformat in wilden gaan daar nu (voorlopig) van afzien. Om midden in het seizoen plots nog te gaan veranderen was dan ook niet meer te doen. Een struikelblok voor een aantal ploegen blijft het quotum aan U23-ploegen in 1B.

Peter Vandenbempt schreef is er een grote voorstanders van. Hij vindt de bescherming een logische compensatie voor heel wat beperkingen, en voor de financiële compensatie die betrokken clubs betalen. "Als straks duidelijk wordt hoe groot de eventuele financiële schade door het conflict met DAZN is, zou die vier miljoen per jaar voor nogal wat clubs in 1B wel eens heel noodzakelijk kunnen zijn", schrijft hij in zijn column bij Het Nieuwsblad.

Waarom het U23-quota volgens Vandenbempt waardevol is

"Bovendien delen de U23-ploegen niet in het tv-geld voor 1B, wat het deel ervan voor de rest een stuk groter maakt. Misschien toch even de rekening maken voor de quota op de schop gaan. Boven op een aantal selectiebeperkingen kunnen de U23-ploegen ook niet stijgen, maar wel degelijk degraderen, op voorwaarde dat een andere U23-club uit de lagere reeks op een promotieplaats eindigt."

Vandenbempt ziet op deze manier een hoop voordelen bij het quotum. "De bescherming geeft de clubs ook de kans om resoluut de kaart van de jeugd te trekken en te voetballen met piepjonge spelers zonder dat ze een keer in een minder seizoen met een mindere lichting degraderen."



"Wat protesterende clubs ook niet willen begrijpen, is dat het merendeel van die jonge voetballers eigenlijk opgeleid wordt voor de kleine clubs in 1A of 1B. Slechts een handvol schopt het tot volwaardig titularis bij een topclub. En de rest is door de ervaring in 1B ook nog eens veel sneller klaar voor het profvoetbal", aldus Vandenbempt.