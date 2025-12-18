Anderlecht greep net naast deze pion, die voor CPL-ploeg koos

Thomas Rodrigues Pereira, de huidige CEO van RFC Liège, had ook aan de slag kunnen gaan bij RSC Anderlecht. Hij werd namelijk benaderd om er CEO Non-sports te worden.

Het is soms moeilijk om de veranderingen in het organigram van RSC Anderlecht bij te houden. Vorige zomer stelde de club nog een nieuwe CEO Non-sports aan, in de persoon van Isabelle Vanden Eede. De voormalige CEO van Orange is vandaag nog steeds in functie.

Toch had ook een meer bekend figuur uit het Belgische voetbal die rol kunnen opnemen: Thomas Rodrigues Pereira, momenteel CEO van RFC Liège. Rodrigues Pereira werkte dertien jaar bij de ACFF en stond drie jaar aan het hoofd van de academie van Union Saint-Gilloise.

Rodrigues Pereira verkoos Luik boven Anderlecht

"Ik was een van de kandidaten op de shortlist van RSC Anderlecht voor de functie van CEO Non-sports", onthult hij in Sudinfo. "Ik heb afgelopen zomer gesprekken gehad met de club, maar ik had er geen goed gevoel bij."

Uiteindelijk werd Rodrigues Pereira gecontacteerd door Club Luik. "Twee of drie lange gesprekken met David Kirsch, aandeelhouder van de club, en co-voorzitter Jean-Paul Lacomble waren genoeg om mij te overtuigen", vat de CEO van de Sang & Marine samen. "Het is een club op mensenmaat, maar met ambities op middellange en lange termijn, en dat sprak me aan."



De instabiliteit die daarna volgde binnen het bestuur van Anderlecht zal Thomas Rodrigues Pereira vermoedelijk hebben gesterkt in zijn keuze. Sinds vorige zomer moest Wouter Vandenhaute vertrekken en werd hij vervangen door Michael Verschueren, terwijl Kenneth Bornauw CEO werd en David Verwilghen verantwoordelijk werd voor scouting.