Anderlecht greep net naast deze pion, die voor CPL-ploeg koos

Anderlecht greep net naast deze pion, die voor CPL-ploeg koos
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Thomas Rodrigues Pereira, de huidige CEO van RFC Liège, had ook aan de slag kunnen gaan bij RSC Anderlecht. Hij werd namelijk benaderd om er CEO Non-sports te worden.

Het is soms moeilijk om de veranderingen in het organigram van RSC Anderlecht bij te houden. Vorige zomer stelde de club nog een nieuwe CEO Non-sports aan, in de persoon van Isabelle Vanden Eede. De voormalige CEO van Orange is vandaag nog steeds in functie.

Toch had ook een meer bekend figuur uit het Belgische voetbal die rol kunnen opnemen: Thomas Rodrigues Pereira, momenteel CEO van RFC Liège. Rodrigues Pereira werkte dertien jaar bij de ACFF en stond drie jaar aan het hoofd van de academie van Union Saint-Gilloise.

Rodrigues Pereira verkoos Luik boven Anderlecht

"Ik was een van de kandidaten op de shortlist van RSC Anderlecht voor de functie van CEO Non-sports", onthult hij in Sudinfo. "Ik heb afgelopen zomer gesprekken gehad met de club, maar ik had er geen goed gevoel bij."

Uiteindelijk werd Rodrigues Pereira gecontacteerd door Club Luik. "Twee of drie lange gesprekken met David Kirsch, aandeelhouder van de club, en co-voorzitter Jean-Paul Lacomble waren genoeg om mij te overtuigen", vat de CEO van de Sang & Marine samen. "Het is een club op mensenmaat, maar met ambities op middellange en lange termijn, en dat sprak me aan."


De instabiliteit die daarna volgde binnen het bestuur van Anderlecht zal Thomas Rodrigues Pereira vermoedelijk hebben gesterkt in zijn keuze. Sinds vorige zomer moest Wouter Vandenhaute vertrekken en werd hij vervangen door Michael Verschueren, terwijl Kenneth Bornauw CEO werd en David Verwilghen verantwoordelijk werd voor scouting.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
2e klasse
2e klasse Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Luik FC

Meer nieuws

Dit seizoen nog bij de A-kern van Anderlecht? 18-jarig toptalent laat zien waarom paars-wit hem haalde

Dit seizoen nog bij de A-kern van Anderlecht? 18-jarig toptalent laat zien waarom paars-wit hem haalde

18:40
Gent-spits Max Dean wil nog wat kwijt over incident met Birger Verstraeten

Gent-spits Max Dean wil nog wat kwijt over incident met Birger Verstraeten

19:00
Transfernieuws en Transfergeruchten 09/11

Transfernieuws en Transfergeruchten 09/11

17:40
'Anderlecht denkt aan voormalige speler van PSG, Borussia Dortmund en... Zulte Waregem'

'Anderlecht denkt aan voormalige speler van PSG, Borussia Dortmund en... Zulte Waregem'

17:40
OH Leuven reageert op boycot en kritiek van Anderlecht: "Blijven ruim boven het minimum"

OH Leuven reageert op boycot en kritiek van Anderlecht: "Blijven ruim boven het minimum"

16:45
3
Genk rekent op schokeffect in Charleroi: dit heeft interim-coach Olivieri te zeggen

Genk rekent op schokeffect in Charleroi: dit heeft interim-coach Olivieri te zeggen

18:00
Is dit de echte reden achter het ontslag van Nicky Hayen en zijn staf?

Is dit de echte reden achter het ontslag van Nicky Hayen en zijn staf?

17:20
'KRC Genk denkt naast Hayen ook aan deze voormalige Club Brugge-coach'

'KRC Genk denkt naast Hayen ook aan deze voormalige Club Brugge-coach'

16:30
4
'FC Barcelona wil jonge aanvaller wegkapen bij Club Brugge'

'FC Barcelona wil jonge aanvaller wegkapen bij Club Brugge'

17:00
Doelman moest zich al 27 keer omdraaien, maar... incontournable: "Bokslessen hielpen"

Doelman moest zich al 27 keer omdraaien, maar... incontournable: "Bokslessen hielpen"

16:15
Vijf geblesseerden en twee twijfelgevallen: Standard-coach Vincent Euvrard moet weer puzzelen Interview

Vijf geblesseerden en twee twijfelgevallen: Standard-coach Vincent Euvrard moet weer puzzelen

16:00
1
Al twee maanden niet meer gescoord, maar wel nog topschutter: "Ik begrijp het niet"

Al twee maanden niet meer gescoord, maar wel nog topschutter: "Ik begrijp het niet"

15:15
OFFICIEEL: Hernan Losada heeft opvallende uitdaging helemaal beet

OFFICIEEL: Hernan Losada heeft opvallende uitdaging helemaal beet

15:00
Rudi Garcia heeft grote knoop doorgehakt over Jan Vertonghen

Rudi Garcia heeft grote knoop doorgehakt over Jan Vertonghen

15:30
3
Hans Vanaken... hallucinant! Het wordt nog straffer: 14 jaar profvoetbal en dit is het aantal matchen dat hij miste

Hans Vanaken... hallucinant! Het wordt nog straffer: 14 jaar profvoetbal en dit is het aantal matchen dat hij miste

14:40
2
Zowel Anderlecht als Club Brugge hebben hem in het vizier: waarom 'El Gato' zo in trek is

Zowel Anderlecht als Club Brugge hebben hem in het vizier: waarom 'El Gato' zo in trek is

13:15
Na forse uitspraken van Garcia over Club Brugge: KBVB neemt duidelijk standpunt in

Na forse uitspraken van Garcia over Club Brugge: KBVB neemt duidelijk standpunt in

14:20
8
Bondscoach Rudi Garcia spreekt zich uit over de WK-kansen van Nathan De Cat en... de play-offs

Bondscoach Rudi Garcia spreekt zich uit over de WK-kansen van Nathan De Cat en... de play-offs

12:00
Union vertoont barsten, kansen voor Club Brugge en Anderlecht? "Gelukkig, anders was er geen spanning"

Union vertoont barsten, kansen voor Club Brugge en Anderlecht? "Gelukkig, anders was er geen spanning"

12:20
6
Meevaller voor Union, domper voor Vincent Kompany: Bayern krijgt sanctie opgelegd door UEFA

Meevaller voor Union, domper voor Vincent Kompany: Bayern krijgt sanctie opgelegd door UEFA

14:00
7
Club Brugge-KAA Gent onder hoogspanning: Brugse politie staat op scherp

Club Brugge-KAA Gent onder hoogspanning: Brugse politie staat op scherp

13:30
5
Anderlecht lijkt maar van één overbodige speler af te geraken en heeft er een plan voor

Anderlecht lijkt maar van één overbodige speler af te geraken en heeft er een plan voor

09:00
7
Eerste gevolgen van DAZN-debacle? Profclubs zullen moeten verkopen tijdens wintermercato

Eerste gevolgen van DAZN-debacle? Profclubs zullen moeten verkopen tijdens wintermercato

11:20
5
Bondscoach Rudi Garcia houdt zich niet in over Club Brugge: "Dat is niet te begrijpen"

Bondscoach Rudi Garcia houdt zich niet in over Club Brugge: "Dat is niet te begrijpen"

12:40
17
Het is gebeurd! Eerste speler geboren in 2010 heeft zijn profdebuut gemaakt

Het is gebeurd! Eerste speler geboren in 2010 heeft zijn profdebuut gemaakt

10:00
Antonio Conte hakt knoop door rond Romelu Lukaku

Antonio Conte hakt knoop door rond Romelu Lukaku

13:00
KAA Gent-eigenaar Sam Baro wilde het allemaal anders doen, maar zo werkt het niet Opinie

KAA Gent-eigenaar Sam Baro wilde het allemaal anders doen, maar zo werkt het niet

11:40
5
Anderlecht probeert tot een akkoord te komen met speler, maar water is (nog?) veel te diep

Anderlecht probeert tot een akkoord te komen met speler, maar water is (nog?) veel te diep

07:20
5
Had u dit al door? KV Mechelen staat in dit klassement helemaal bovenaan

Had u dit al door? KV Mechelen staat in dit klassement helemaal bovenaan

11:00
8
Beerschot-fans worden onrustig, Messoudi reageert: "Op de man spelen vind ik niet correct"

Beerschot-fans worden onrustig, Messoudi reageert: "Op de man spelen vind ik niet correct"

10:45
14
Gaat er nu iets gewijzigd worden aan de competitiehervorming? Pro League kwam tot besluit

Gaat er nu iets gewijzigd worden aan de competitiehervorming? Pro League kwam tot besluit

09:30
14
Wat komen Qatarezen doen in België en met welke ambitie? "Een nieuw hoofdstuk in de geschiedenis van de club"

Wat komen Qatarezen doen in België en met welke ambitie? "Een nieuw hoofdstuk in de geschiedenis van de club"

10:15
Afschuwelijk! Ecuadoraans international doodgeschoten op straat in bijzijn van moeder

Afschuwelijk! Ecuadoraans international doodgeschoten op straat in bijzijn van moeder

10:30
1
Rayane Bounida verovert Ajax-harten met goal en... maar liefst vier assists

Rayane Bounida verovert Ajax-harten met goal en... maar liefst vier assists

08:20
2
KAA Gent haalt slag thuis ten opzichte van Club Brugge, maar... toch lijkt er nog eentje te verhuizen

KAA Gent haalt slag thuis ten opzichte van Club Brugge, maar... toch lijkt er nog eentje te verhuizen

08:40
11
Nicky Hayen voor Nieuwjaar op de bank tegen Club Brugge? Het zit eraan te komen

Nicky Hayen voor Nieuwjaar op de bank tegen Club Brugge? Het zit eraan te komen

08:00
8

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 19
Charleroi Charleroi 19/12 KRC Genk KRC Genk
FCV Dender EH FCV Dender EH 20/12 Standard Standard
Westerlo Westerlo 20/12 La Louvière La Louvière
Union SG Union SG 20/12 Zulte Waregem Zulte Waregem
Club Brugge Club Brugge 21/12 KAA Gent KAA Gent
STVV STVV 21/12 KV Mechelen KV Mechelen
Antwerp Antwerp 21/12 Anderlecht Anderlecht
OH Leuven OH Leuven 21/12 Cercle Brugge Cercle Brugge

Nieuwste reacties

OM-RSCL OM-RSCL over 'KRC Genk denkt naast Hayen ook aan deze voormalige Club Brugge-coach' Joske89 Joske89 over Bondscoach Rudi Garcia houdt zich niet in over Club Brugge: "Dat is niet te begrijpen" Den Lou 2.0 Den Lou 2.0 over Na forse uitspraken van Garcia over Club Brugge: KBVB neemt duidelijk standpunt in Andreas2962 Andreas2962 over Rudi Garcia heeft grote knoop doorgehakt over Jan Vertonghen Fan1880 Fan1880 over Meevaller voor Union, domper voor Vincent Kompany: Bayern krijgt sanctie opgelegd door UEFA CCpl CCpl over Eerste gevolgen van DAZN-debacle? Profclubs zullen moeten verkopen tijdens wintermercato Boktor Boktor over KAA Gent haalt slag thuis ten opzichte van Club Brugge, maar... toch lijkt er nog eentje te verhuizen TatstOn TatstOn over WAANZIN: Hans Vanaken wordt wereldwijd nummer één in héél straf lijstje Raymond Goethals! Raymond Goethals! over Hans Vanaken... hallucinant! 14 jaar profvoetbal en dit is het aantal matchen dat hij miste TatstOn TatstOn over OH Leuven reageert op boycot en kritiek van Anderlecht: "Blijven ruim boven het minimum" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved