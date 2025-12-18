Gent-spits Max Dean wil nog wat kwijt over incident met Birger Verstraeten

Na een lange revalidatie en een opvallende rode kaart staat Max Dean opnieuw voor een belangrijk moment. Tegen Club Brugge kan de Engelse spits dit weekend zijn vijfde JPL-wedstrijd van het seizoen spelen.

Max Dean kan dit weekend zijn vijfde JPL-wedstrijd van het seizoen spelen tegen Club Brugge. Eerst was hij nog herstellende van een zware knieblessure. In zijn tweede wedstrijd na de kwetsuur pakte hij meteen rood.

Dit na een zware tackle langs achteren in de match tegen OH Leuven. Na een fel overdreven reactie richting Birger Verstraeten die hem iets toeriep, kreeg hij er nog een extra schorsing bovenop.

"Ik herinner me dat hij al iets kwam zeggen na die gemiste strafschop. Wat weet ik niet meer", kwam Dean bij Het Nieuwsblad terug op die bewuste fase. "Toen ik rood kreeg, stond hij daar weer. Wat hij precies zei, dat weet ik ook niet meer. Ik herinner me alleen dat het weer datzelfde gezicht was en ik reageerde."

Een nieuwe kans tegen Club Brugge

"Ik hoorde achteraf dat hij nog bij Gent speelde en erom bekendstaat spelers op te naaien. Het stoort me niet, want ik doe dat zelf ook. Laat ons zeggen dat het nu 1-0 staat voor hem. Ik heb ervan geleerd. De volgende keer zal ik gewoon weggaan", aldus de Engelse spits.



De voorbije twee wedstrijden speelde hij. Naar alle waarschijnlijkheid zal Dean ook minuten maken tegen Club Brugge dit weekend. Voor hem de uitgelezen kans om zich opnieuw te bewijzen.