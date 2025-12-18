"Sterk lichaam, groot uithoudingsvermogen": KAA Gent heeft beet tot 2029

"Sterk lichaam, groot uithoudingsvermogen": KAA Gent heeft beet tot 2029
Foto: © photonews
KAA Gent beleeft geen al te leuk seizoen tot dusver. De Buffalo's staan vooralsnog niet in de top-6 en hebben dus werk aan de winkel. Bovendien zijn ze ook noodgedwongen van coach moeten veranderen na het vertrek van Ivan Leko.

Sinds afgelopen weekend neemt Rik De Mil de honneurs waar bij KAA Gent na het vertrek van Ivan Leko naar Club Brugge. Het duel van aankomend weekend op Jan Breydel zal er dus eentje zijn waar met argusogen naar gekeken wordt.

De toekomst? Die ziet er dan weer wel stilaan rooskleurig uit voor De Buffalo's. Er zijn de voorbije maanden en jaren al wat spelers uit de eigen jeugd in de A-kern terechtgekomen en ook de komende jaren zal daar worden op ingezet.

Met Mohamed Kandoussi zetten ze ondertussen in op de verdere toekomst. De 15-jarige speler heeft een eerste profcontract getekend dat hem tot minstens juni 2029 in de Planet Group Arena moet gaan houden, zo klinkt het op de webstek van Gent.

KAA Gent gelooft volop in Mohamed Kandoussi

"Mohamed Kandoussi (15) heeft zijn eerste profcontract getekend bij KAA Gent. Mohamed speelt bij onze U16 en in die lichting ook bij de Belgische nationale ploeg. Hij kan zowel als aanvallende middenvelder of als spits uit de voeten."

"Onze jeugdopleiders zien in Mohamed een speler met een sterk lichaam, een groot uithoudingsvermogen, een goede basistechniek en vista. De jonge Buffalo zette zijn handtekening onder een contract tot 2029. Proficiat en veel succes, Mo!", aldus KAA Gent.

KAA Gent

