'Olivier Renard mikt hoog en wil een van de drie grootste talenten in Amerika gaan halen'

Anderlecht zou een mooie zet proberen te doen door Junior Diouf te willen binnenhalen. Dat is een 18-jarige aanvaller die momenteel schittert in de Verenigde Staten. En hij zou wel eens een stevige aanwinst kunnen betekenen.

Anderlecht kijkt verder en is niet bang om nieuwe horizonten te verkennen. Volgens de Amerikaanse journalist Tom Bogert zou de Brusselse club een bod op tafel hebben gelegd voor Junior Diouf, een 18-jarige aanvaller met Senegalese roots, onbekend in Europa maar zeer gewild op het Amerikaanse continent.

Een goede deal?

Zijn statistieken in de Verenigde Staten zijn behoorlijk indrukwekkend. In 21 wedstrijden met de Grand Canyon University in Phoenix heeft Diouf 18 doelpunten gescoord. Het is deze efficiëntie die de aandacht van Olivier Renard trok.

Dankzij zijn prestaties is de jonge aanvaller een ster geworden in het universiteitsvoetbal. Hij behoort tot de drie finalisten voor de MAC Hermann-trofee, die de beste speler van het jaar in de VS bekroont. Toch wel straf.

🇸🇳 Sources: NCAA standout Junior Diouf has an offer from Anderlecht.



Diouf was a freshman with Grand Canyon University this year. Would have been one of the top picks at SuperDraft if he made himself draft eligible. pic.twitter.com/pGMqwK6C8G



— Tom Bogert (@tombogert) December 18, 2025

Tot nu toe verwachtte iedereen dat hij via het draft-systeem naar de MLS zou gaan. Maar het bod van Anderlecht zou zijn plannen kunnen verstoren. De speler zou in grote twijfel verkeren en een Europees avontuur overwegen.

De Senegalees heeft nog geen pagina op Transfermarkt om zijn prestaties en marktwaarde in detail te beoordelen. Toch zou hij op termijn zeker een stevige aanwinst kunnen gaan worden voor verschillende ploegen, waaronder ook Anderlecht.