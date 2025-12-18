Antonio Conte hakt knoop door rond Romelu Lukaku

Romelu Lukaku, die sinds 14 augustus aan de kant stond, maakt zijn terugkeer in de selectie van Napoli voor de Supercup-wedstrijd tegen AC Milan. De kans dat hij nog vóór Nieuwjaar speelminuten maakt, blijft echter beperkt.

Iedereen keek reikhalzend uit naar het duo Kevin De Bruyne – Romelu Lukaku bij Napoli. Tot dusver is het daar dit seizoen echter nog niet van gekomen, althans niet in een officiële wedstrijd.

De spits raakte namelijk geblesseerd tijdens een voorbereidingswedstrijd op 14 augustus. Hij liep toen een letsel op aan de rechte dijbeenspier van het linkerbeen en is sindsdien bezig aan zijn revalidatie.

Romelu Lukaku in de selectie, maar waarschijnlijk nog niet speelklaar

Romelu Lukaku ontbrak bij de Rode Duivels tijdens de laatste kwalificatiewedstrijden voor het WK 2026 en hervatte pas begin december de trainingen bij Napoli. Zijn terugkeer in competitieverband werd aanvankelijk pas na Nieuwjaar verwacht.

Toch nam Antonio Conte Big Rom’ op in zijn selectie voor de wedstrijd tegen AC Milan in de Italiaanse Supercup, die donderdagavond in Riyad (Saudi-Arabië) wordt gespeeld. De vraag is of Lukaku al minuten kan maken. Op de persconferentie temperde Conte de verwachtingen en toonde hij zich voorzichtig.

“Romelu heeft het wedstrijdritme nog niet teruggevonden. We moeten geduldig zijn en wachten op het juiste moment. We nemen geen enkel risico op een terugval, maar zijn terugkeer is wel heel belangrijk voor ons. Romelu heeft ook een grote invloed in de kleedkamer", aldus de Napoli-coach. Het lijkt er dus op dat zijn rentree nog even zal moeten wachten.



