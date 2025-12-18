Hans Vanaken... hallucinant! Het wordt nog straffer: 14 jaar profvoetbal en dit is het aantal matchen dat hij miste

Hans Vanaken is een machine. Anders kan je het niet zeggen. Gisteren werd er al een bericht gemaakt over hoeveel hij dit seizoen al gespeeld heeft, maar het wordt allemaal nog veel straffer als we het uitbreiden naar de rest van zijn carrière.

In het seizoen 2011-2012 brak Vanaken helemaal door bij Lommel United. 14 jaar later maakten we even de optelsom hoeveel wedstrijden hij in die periode gemist heeft en we kwamen tot een verbazingwekkend laag aantal. 29 matchen in 15 profseizoenen. Dat is amper te bevatten.

Hans Vanaken heeft 29 matchen gemist in zijn profcarrière

Weet u trouwens hoeveel we er vonden waarbij hij moest afhaken door een blessure? Wel, geen. De data zijn natuurlijk niet altijd even correct bijgehouden, maar in de meeste gevallen dat hij aan de kant bleef, ging het over een rustdag, een schorsing of een ziekte.

Het coronavirus in 2021 hield hem langst van al aan de kant: 16 dagen waarin hij drie wedstrijden miste. Dat had hij nog eens in 2021 toen hij drie speeldagen geschorst werd met een rode kaart. Voor de rest heeft hij geen enkele keer twee wedstrijden op rij gemist. Straf? Dat is een eufemisme. Als u ons één andere speler kan vinden met zulke statistieken...

Nog meer? De draaischijf van Club Brugge heeft vier seizoenen gehad waarin hij elke wedstrijd van Club Brugge gespeeld heeft. De meeste coaches geven hun sterspelers wel eens vrijaf tijdens de bekerwedstrijden. Zo niet Vanaken.

De jacht op Van der Elst is ingezet

Dat wil hij zelf ook niet, want hij is op recordjacht. Met 531 matchen voor blauw-zwart staat hij vierde in het algemeen klassement van meest gespeelde wedstrijden. Hij heeft de 559 wedstrijden van Gert Verheyen en de 570 van Danny Verlinden wel al in het vizier. Om de 619 van Franky Van der Elst te pakken te krijgen, zal hij waarschijnlijk nog een seizoen of twee moeten spelen.



Dit seizoen is hij de speler met de meeste minuten ter wereld op de teller. De voorbije twee seizoenen klopte hij telkens af op meer dan 5000 minuten op het veld. Dat is een hallucinant aantal van 57 matchen per seizoen. Begin er maar eens aan. Oh ja, de minuten bij de Rode Duivels zijn daar nog niet bijgeteld. Dit gaat enkel over de competitie.