Club Brugge-KAA Gent onder hoogspanning: Brugse politie staat op scherp

Club Brugge en KAA Gent kruisen dit weekend opnieuw de degens in de Jupiler Pro League. De Slag om Vlaanderen belooft extra beladen te worden, met recente spanningen naast het veld die ook de veiligheidsdiensten alert maken.

De rivaliteit is van nature al groot, maar omstandigheden zorgen ervoor dat de strijd nog wat heter zal worden. Denk aan de trainerswissel van Ivan Leko en vooral de manier waarop.

Verder wou Club ook nog keeperstrainer Bart van Tornhout wegkapen bij de Buffalo's. De Brugse politie zal zondagnamiddag een extra oogje in het zeil houden. "Club-Gent is sowieso een risicowedstrijd waarbij er met een combiregeling wordt gewerkt om supporters van beide ploegen te scheiden", zegt Lien Depoorter, woordvoerster van de Brugse politie, bij Het Nieuwsblad.

Extra waakzaamheid rond Slag om Vlaanderen

"Maar natuurlijk houden we ook rekening met de actuele context van de afgelopen dagen en eventuele extra druk op de ketel", gaat ze verder. Of er meer politie aanwezig zal zijn? Daar kan Depoorter niet op ingaan.

"Ik kan wel zeggen dat we de nodige ervaring hebben met dergelijke wedstrijden. Voor elke match wordt er een uitgebreide risico-analyse gemaakt, en dat is niet anders voor Club-Gent. In functie daarvan wordt dan een inschatting gemaakt hoeveel agenten er ingezet worden om de orde te handhaven", besluit ze.