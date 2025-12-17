Geniale anekdote! "Ibrahimovic pakte de sleutels van de Porsche van Saelemaekers af én eiste dit aan de Belg"

Alexis Saelemaekers is anno 2025 één van de sterkhouders bij AC Milan. Al zal hij een gebeurtenis uit één van zijn eerste weken in Italië niet snel vergeten.

Alexis Saelemaekers verruilde in 2020 RSC Anderlecht voor AC Milan. Asmir Begovic - destijds reservedoelman bij I Rossoneri en vandaag aan de slag bij Leicester City - herinnert zich de komst van onze landgenoot nog.

"Alexis was één van de jonge gasten die op huurbasis naar AC Milan was gekomen", aldus de inmiddels 38-jarige doelman. "De eerste dagen was hij héél stil en rustig."

Nieuwe Porsche

Maar na een tweetal weken viel Saelemaekers wél op. "Opeens kwam hij naar training met een nieuwe Porsche. Dat had iedereen natuurlijk meteen gezien."

"Zlatan Ibrahimovic stapte meteen op Saelemaekers af", lacht Begovic. "Ibracadabra pakte de sleutels van die Porsche af en gaf Alexis een heel duidelijke boodschap."

Zlatan Ibrahimovic eiste van Alexis Saelemaekers dat hij de wagen zou terugbrengen naar de garage

"Zlatan eiste van Saelemaekers dat hij de wagen zou terugbrengen naar de garage", vertelt de doelman. "In het andere geval zou hij het zelf doen. Zlatan wou dat Alexis een normale wagen koos en eerst zijn strepen verdiende."





Leuk om weten: Saelemaekers luisterde ook effectief naar het Zweedse icoon. Later gaf Zlatan meermaals aan dat zijn band met onze landgenoot héél goed is.