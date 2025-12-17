Waarom de Afrika Cup een grote invloed kan hebben op de toekomst van de Rode Duivels

Deze week is de aftrap van de Afrika Cup. Een competitie die in België nauwlettend gevolgd zal worden, vooral vanuit de hoek van de Belgische Voetbalbond.

Terwijl de Nigeriaanse bond deze woensdag een bom heeft laten vallen binnen het Afrikaanse voetbal, door een klacht in te dienen tegen de Democratische Republiek Congo en zijn vele dubbele nationaliteiten (waaronder Belgen), staat de Afrika Cup op het punt plaats te vinden in Marokko, en de DR Congo begint deze dinsdag tegen Benin.

Een actuele kwestie dus voor onze Belgisch-Congolezen: Mathieu Epolo, Mario Stroeykens, de gebroeders Balikwisha, maar ook Alonzo Engwanda recent nog, allen zijn opgenomen of verbonden aan de DR Congo, die een van de favorieten is van de Afrika Cup. Vincent Kompany zelf hoopt op een grote prestatie van de Leopards in Marokko.

DR Congo kan een stap voorwaarts maken

En aan de kant van de Belgische Bond zal men zeker het Congolese parcours op de Afrika Cup met interesse volgen. Jarenlang kon er met een beetje minachting naar DR Congo worden gekeken: gebrek aan organisatie, wisselvallige resultaten of zelfs regelrechte rampen (geen Wereldbekerdeelname sinds 1974, slechts één halve finale van de Afrika Cup in de 21e eeuw)...

Het valt niet te ontkennen dat het Congolese voetbal moeite had aantrekkelijk te zijn voor onze dubbele nationaliteiten, hoewel af en toe talenten zoals Mpoku of Kayembe echt wel kozen voor de Leopards. Een proces dat versnelt: Noah Sadiki koos op zeer jonge leeftijd voor DR Congo en zou vandaag kandidaat zijn voor de Rode Duivels als hij dat niet had gedaan. Mario Stroeykens werd niet zo lang geleden gezien als een groot talent en een potentiële Duivel.



Marokko is niet langer de enige bedreiging voor de KBVB

We zouden ook Ngal'ayel Mukau kunnen noemen, een talent uit Lille die voor België had kunnen kiezen, ook al werd het onderwerp snel afgesloten. Maar wat vooral te "vrezen" is bij de bond, is het sneeuwbaleffect. Hoe meer de Congolese kern een Belgisch accent krijgt, hoe minder de keuze voor de Leopards een sprong in het onbekende zal zijn voor de dubbele nationaliteiten.

De komende maanden zullen beslissend zijn voor het Congolese voetbal: een goed parcours op de Afrika Cup en een kwalificatie voor het WK (noch Jamaica, noch Nieuw-Caledonië zouden de mannen van Sébastien Desabre moeten afschrikken in de intercontinentale play-offs), en de balans zou wel eens in het voordeel van Congo kunnen doorslaan in verschillende dossiers van tweelingen. Marokko is niet langer de enige bedreiging voor de Belgische Bond...