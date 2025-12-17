Moet Club Brugge op zoek naar vervanger? 'Stuttgart wil Rode Duivel van blauw-zwart naar Bundesliga halen'

Romeo Vermant staat op de radar van VfB Stuttgart. De Duitse traditieclub wil de aanvaller van Club Brugge in januari naar Duitsland halen

De prestaties van Romeo Vermant worden gevolgd door verschillende clubs uit de Europese competities. Met VfB Stuttgart is er ondertussen een club die concrete interesse heeft.

Sky Sports Deutschland weet dat Stuttgart in de zoektocht naar aanvallende versterking is uitgekomen bij Vermant. De eerste contacten met Club Brugge zijn inmiddels gelegd.

Géén vaste basisplaats bij Club Brugge

Ook Vermant staat niet afkerig tegenover een verhuis naar Duitsland. De 21-jarige aanvaller heeft geen vaste basisplaats bij Club Brugge en moet zijn plaats vaak afstaan aan Nicolo Tresoldi.

Leuk om weten: Vermant is overigens geboren in Duitsland. Vader Sven voetbalde namelijk geruime tijd voor Schalke 04. Een transfer naar Duitsland zou dan ook een spreekwoordelijke cirkel rond maken.

Wat is het prijskaartje van Romeo Vermant?



Vermant heeft een contract tot medio 2028 in het Jan Breydelstadion. Transfermarkt schat zijn marktwaarde op acht miljoen euro. Al zal Stuttgart dieper in de buidel moeten tasten om de Rode Duivel binnen te halen.