In 1B is de nervositeit enorm door de schuld van Anderlecht: "Dat zou pure diefstal zijn!"

KV Kortrijk blijft sportief op koers richting promotie, maar achter de schermen groeit de onrust. Na het 0-0-gelijkspel tegen Lierse bleef de voorsprong intact, mede dankzij het verlies van Beerschot tegen Jong AA Gent, maar tevreden was niemand bij de Kerels.

Trainer Michiel Jonckheere keek vooral naar het eigen spel. Kortrijk kon na rust aandringen, maar miste efficiëntie en zag ook een strafschopclaim genegeerd worden. “Twintig goede minuten volstaan niet”, klonk het in Het Nieuwsblad.

De sportieve focus wordt echter overschaduwd door onzekerheid rond het competitieformat. De tweede plaats en promotie uit de Challenger Pro League lijken binnen handbereik, maar geruchten over een mogelijke hervorming zorgen voor nervositeit bij meerdere clubs.

De discussie laaide opnieuw op nadat Kenneth Bornauw, CEO van RSC Anderlecht, suggereerde om de regels opnieuw aan te passen. Dat zou promotie voor 1B-clubs opnieuw moeilijker maken, midden in het seizoen.

Michiel Jonckheere is niet blij met het voorstel van Anderlecht

Jonckheere reageerde scherp op dat idee. Hij kan zich niet voorstellen dat het format tijdens de competitie nog wordt aangepast en waarschuwde voor juridische stappen van clubs als Kortrijk en KSK Beveren. “Dat zou pure diefstal zijn”, klonk het duidelijk.



Voorlopig probeert KV Kortrijk de rangen gesloten te houden en zich te concentreren op het sportieve. Zaterdag wacht RSCA Futures, met de hoop om opnieuw het niveau van tegen RFC Seraing te halen, al blijft de onzekerheid over promotie als een schaduw boven het seizoen hangen.