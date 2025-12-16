"Moet je dat wel doen?" Hasi krijgt resoluut antwoord op bommetje

RSC Anderlecht bevindt zich in een periode waarin de keuzes rond de aanvalslinie centraal staan. Trainer Besnik Hasi heeft duidelijk gemaakt dat hij versterking voorin noodzakelijk vindt.

Offensieve versterking

Analist Alexandre Teklak gaf in La Dernière Heure zijn kijk op de zaak. De analist benadrukte dat het verzoek van Hasi richting bestuur niet zomaar een detail was. “Zeker nu Verwilghen net officieel verantwoordelijk is voor het rekruteren”, vertelt hij.

Volgens Teklak zoeken alle ploegen in de competitie naar een nummer negen. Hij stelde dat Hasi moeilijk ongelijk kan worden gegeven, omdat er geen echte vervanger is voor Cvetkovic. Bertaccini kan die rol niet invullen, aangezien hij beter functioneert wanneer hij ruimte krijgt in plaats van die zelf te moeten openen, aldus Teklak.

Alternatieven en perspectief

Het idee om Goto terug te halen van STVV werd door Teklak niet als toevallig beschouwd. “Zijn profiel zou op zijn minst een alternatief bieden.” Toch vroeg Teklak zich af of je dat wel moet doen, Goto terughalen. Hij wees erop dat het voor de ontwikkeling van de speler beter kan zijn om het seizoen bij zijn huidige club af te maken.

Voor Anderlecht zou het volgens Teklak verstandiger zijn om te mikken op een ervaren spits. Hij stelde dat een aanvaller met kracht, kopbalsterkte en ervaring een betere aanvulling zou zijn. Daarmee zou de ploeg meer stabiliteit krijgen in de voorste linie.



Tot slot merkte Teklak op dat het cruciaal is voor Anderlecht om bij de winterstop aansluiting te houden met de top van het klassement. Hij stelde dat dit de basis vormt om verder te bouwen aan stabiliteit en prestaties in de tweede seizoenshelft.