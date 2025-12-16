Challenger Pro League: dit zijn de doelpuntenmakers van vanavond

Challenger Pro League: dit zijn de doelpuntenmakers van vanavond
Foto: © photonews

Vanavond werd in de Challenger Pro League een midweekspeeldag afgetrapt. Er stonden maar liefst drie wedstrijden op het programma.

Midweekvoetbal, ook de Challenger Pro League ontsnapt er voorlopig niet aan. Vanavond werden de volgende wedstrijden afgewerkt. Dit zijn alle uitslagen en doelpuntenmakers.

De avond begon met de nodige miserie voor wie via DAZN naar de matchen wilde kijken. Er was een 20-tal minutenlang geen beeld. De rechtenhouder was zich bewust van het probleem en liet weten het snel te verhelpen.

Olympique Charleroi – Lommel 1-2

Seuntjens bracht de bezoekers na 10 minuten op voorsprong. Vier minuten later stonden de bordjes al weer in evenwicht, na een doelpunt van Ferrara. Vijf minuten voor tijd was het opnieuw Seuntjens die scoorde voor Lommel en zo zijn ploeg op weg zette naar de zege.

Beerschot – Jong KAA Gent 1-2

Geen doelpunten in de eerste helft op Beerschot. Vlak na de rust kopte Abubakar Abdullahi de bezoekers op voorsprong. Nog voor het uur kon Haraguchi de bordjes weer gelijk zetten. Twintig minuten voor tijd zette Seck de jonge Buffalo’s weer op voorsprong.

Lierse – KV Kortrijk 0-0

Ook in dit duel vielen er geen goals voor de rust en dat bleef ook na de koffie zo.

Lees ook... DAZN-kijkers missen twee goals live door storing

Met Club NXT-RWDM, RSCA Futures-Francs Borains en Jong Genk-Beveren staan er woensdag nog drie matchen in de agenda. Donderdag volgen dan Club Luik-Lokeren en Patro Eisden-Eupen. Vrijdag gaat de volgende speeldag al van start, met twee wedstrijden op de agenda.

