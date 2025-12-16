Waar komt de metamorfose van Antwerp vandaan? Goots lijkt het te weten: "Het marcheert ongelooflijk"

Antwerp lijkt plots een enorme boost te hebben gekregen onder trainer Joseph Oosting. De verbazing over de recente prestaties is groot, ook bij analist Patrick Goots, die The Great Old nog in de top zes ziet eindigen.

"Veertien dagen geleden had niemand dit scenario kunnen schrijven. Antwerp stond voor drie topmatchen: Club, Genk en Gent. Het won ze alle drie, scoorde zes keer en slikte geen enkel tegendoelpunt", drukt hij zijn verrassing uit in GvA.

Tussen die topduels door haalde Antwerp ook nog de bekerkwalificatie tegen STVV. “Ik denk dat Joseph voor een zalige kerst zal zorgen bij Antwerp en iedereen die Antwerp liefheeft.”

De metamorfose van het team valt vooral op omdat quasi dezelfde spelers op het veld staan, enkel Gyrano Kerk keerde terug uit blessure. Volgens Goots lijkt er iets veranderd in de kleedkamer. “Er is iets gebeurd in die kleedkamer – ik weet niet wat – maar het marcheert ongelofelijk."

Antwerp heeft nog marge tot verbetering

Het spel zelf toont vooruitgang, maar er is nog marge voor verbetering. “Het was geen wereldmatch in Gent, maar dankzij de 0-1 na een mooie actie van Kerk zat Antwerp in een zetel. Thoelen moest geen wereldsaves verrichten. Scott bloeit open, Benítez speelt verticaler en Dierckx doet het voortreffelijk. Achterin geven ze nauwelijks iets weg”, aldus Goots.

Antwerp staat inmiddels op één punt van de top zes en het geloof in Play-off 1 groeit met de week. Goots: “Het gevoel binnen de club is helemaal gekeerd. Antwerp doet weer vlot mee, al moet het de thuiswedstrijden tegen Anderlecht en Zulte Waregem nog winnend afsluiten.”





De strijd voor de top zes belooft fel te worden. “Antwerp, Genk, Gent, Standard en ook Westerlo zijn er nog bij. Het wordt spannend en plezant tot de laatste speeldag”, besluit Goots.