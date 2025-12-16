Toptransfer in de winter? Club Brugge heeft er al een beslissing over genomen

Club Brugge beschikt momenteel over verschillende spelers die op termijn een fraaie transfer kunnen maken, met Christos Tzolis als opvallend voorbeeld. Toch is het volgens Het Laatste Nieuws niet de bedoeling dat de Griekse aanvaller al in januari vertrekt.

De winger is een garantie op goals en assists. Tzolis (23) stond al enkele jaren op de radar van Club Brugge, maar maakte telkens andere keuzes op de transfermarkt. Na een topseizoen bij Fortuna Düsseldorf in 2023-2024 waagde blauw-zwart opnieuw een poging, dit keer met succes.

Dankzij een clausule in zijn contract kon Tzolis voor 6 miljoen euro worden overgenomen van Düsseldorf. De investering bleek uitstekend: in korte tijd groeide hij uit tot een smaakmaker bij Club en in de Belgische competitie.

In het tussenseizoen verlengde Club zijn contract tot medio 2029. Kort daarna toonde Crystal Palace interesse met een bod van zo’n 30 miljoen euro, maar Club besloot hem toch aan boord te houden.

Toptransfer onvermijdelijk voor Tzolis

Tzolis blijft op het radar van grote clubs, maar een transfer tijdens de wintermercato zit er niet in. De club wil zijn sterkhouder midden in het seizoen absoluut niet kwijt. Wel wordt een constructie à la Igor Thiago genoemd: eerst het seizoen afmaken in Brugge, daarna een transfer realiseren.



Voor zo’n deal zal een fors bedrag op tafel moeten komen, vermoedelijk richting de ruim 33 miljoen euro die Thiago eerder opleverde. Tzolis blijft dus voorlopig in Brugge, maar zijn transfer zal uiteindelijk onvermijdelijk blijken.