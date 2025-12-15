Ging de VAR hier te ver? Serge Gumienny begrijpt interventie helemaal niet

KVC Westerlo pakte bijna drie punten in Genk, maar zag die in blessuretijd nog verdwijnen. De rode kaart voor Emin Bayram en de VAR-interventie zorgden nadien voor heel wat discussie.

KVC Westerlo speelde zondagavond 1-1 gelijk op het veld van Racing Genk. De Kemphanen leken lange tijd op een overwinning af te stevenen, maar in de blessuretijd kon Hyeon-Gyu Oh nog gelijkmaken. Op dat moment stonden de bezoekers nog maar met 10 op het veld.

Dit omdat verdediger Emin Bayram rood had gekregen voor het neerhalen van Yira Sor. Scheidsrechter Michiel Allaerts gaf geel, maar na een VAR-interventie volgde er alsnog een rode kaart.

VAR-interventie bij rood Bayram onder vuur

"Wat mij betreft streng, maar verdedigbaar", zegt Serge Gumienny bij Het Belang van Limburg. "Bayram was de laatste man en Sor was op weg naar doel, ook al moest hij naar buiten uitwijken. Of hem een honderd procent open doelkans wordt ontnomen, is voor interpretatie vatbaar."

"De weg naar de goal was nog lang", gaat hij verder. Bovendien ging Sor ook niet recht op doel af. "Daarom vind ik rood streng."

Lees ook... Bondsparket lijkt Westerlo-coach gelijk te geven (en dat is een enorme meevaller)›

"De initiële beslissing van de ref om geel te trekken was voor mij zeker geen clear and obvious error. Ik vraag me dan ook af waarom de VAR het nodig vond om hier tussen te komen", besluit Gumienny.