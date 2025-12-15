Charaï houdt zich niet in over VAR die Bayram rood gaf

Westerlo leek op weg naar een belangrijke uitzege bij Racing Genk, maar moest in de absolute slotfase alsnog een gelijkmaker toestaan. De rode kaart van Emin Bayram in de tweede helft zorgde voor een kantelpunt dat de Kemphanen zwaar trof.

Rode kaart als breekpunt

Coach Issame Charaï benadrukte dat zijn ploeg recht had op meer. “We verdienden de drie punten”, klonk het bij Het Belang van Limburg Hij wees op het moment in de 72ste minuut waarin Bayram rood kreeg. “Vanaf dan was het helemaal pompen en verzuipen.” Volgens hem was de beslissing van de VAR cruciaal voor het verdere verloop.

Charaï uitte zijn ongenoegen over de ingreep. “Waarom was dat rood? In mijn ogen was geel voldoende geweest en was dit geen clear error.” Hij legde uit dat Sor naar de flank werd gedwongen en dat Lapage op gelijke hoogte stond. De scheidsrechter gaf aanvankelijk geel, maar werd door de VAR gecorrigeerd.

Gevolgen voor de wedstrijd

Door de rode kaart moest Westerlo zich beperken tot verdedigen. De extra tien minuten toegevoegde tijd maakten de situatie nog zwaarder. “Mijn spelers hebben geknokt en gevochten als leeuwen én verdienden de punten.” Toch viel in de blessuretijd de gelijkmaker, mede door een gebrek aan communicatie tussen verdediging en doelman.

Net voor het doelpunt van Genk had Westerlo zelf de mogelijkheid om de wedstrijd te beslissen. Lucas Mbemba had de 0-2 aan de voet. Ondanks de teleurstelling toonde Charaï zich trots op het spel van zijn ploeg. “Ik trek ons op aan de eerste helft. Waarin we veel kansen kregen”, besluit hij.