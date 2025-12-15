OFFICIEEL: KRC Genk ontslaat Thorsten Fink, deze namen nemen voorlopig over

Brandon Morren
Brandon Morren, clubwatcher Genk
| 39 reacties
OFFICIEEL: KRC Genk ontslaat Thorsten Fink, deze namen nemen voorlopig over
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

KRC Genk heeft trainer Thorsten Fink ontslagen. De 58-jarige Duitser vertrekt na 74 wedstrijden bij de Limburgers.

KRC Genk heeft maandagochtend afscheid genomen van hoofdcoach Thorsten Fink. De zwakke prestatie in het 1-1 gelijkspel tegen KVC Westerlo bleek de druppel te zijn geweest.

Fink had ook vaste assistenten, Sebastian Hahn en Goran Kontic, die met hem mee vertrekken. Fink had het vaak over de langere termijn, maar ondertussen heeft de ploeg het sinds de vorige play-offs bijzonder moeilijk.

Genk zet Fink op straat

"KRC Genk is een ambitieuze club en had voor aanvang van het seizoen heldere doelstellingen vooropgezet. De clubleiding is van mening dat, met de wisselende resultaten en het onregelmatige spelniveau van de afgelopen tijd, het niet langer op het juiste pad richting succes zit", klink het bij de Limburgers.

"KRC Genk is een ambitieuze club en had voor aanvang van het seizoen heldere doelstellingen vooropgezet. De clubleiding is van mening dat, met de wisselende resultaten en het onregelmatige spelniveau van de afgelopen tijd, het niet langer op het juiste pad richting succes zit."

Lees ook... "Niemand heeft me dat verteld": Fink duidelijk over zijn lot bij KRC Genk
Voorlopig nemen Domenico Olivieri en Michel Ribeiro de leiding bij de A-ploeg. Fink was sinds juli 2024 coach van Racing Genk, hij stond er 74 wedstrijden lang aan het roer.

39 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
KRC Genk
Westerlo
Thorsten Fink

Meer nieuws

"Niemand heeft me dat verteld": Fink duidelijk over zijn lot bij KRC Genk

"Niemand heeft me dat verteld": Fink duidelijk over zijn lot bij KRC Genk

07:20
3
Degryse zegt wat het grote probleem van Genk en Fink is

Degryse zegt wat het grote probleem van Genk en Fink is

10:30
5
Wordt Nicky Hayen opvolger van Fink bij Genk? Voormalige Club-coach is heel duidelijk

Wordt Nicky Hayen opvolger van Fink bij Genk? Voormalige Club-coach is heel duidelijk

15:30
Charaï houdt zich niet in over VAR die Bayram rood gaf

Charaï houdt zich niet in over VAR die Bayram rood gaf

12:20
2
'Premier League-clubs strijden om El Ouahdi: dit bedrag wil Genk opstrijken (mogelijk al in de winter)'

'Premier League-clubs strijden om El Ouahdi: dit bedrag wil Genk opstrijken (mogelijk al in de winter)'

15:00
1
"Is het weerzinwekkend of wraakroepend?" Gewezen speler OH Leuven komt weg zonder straf

"Is het weerzinwekkend of wraakroepend?" Gewezen speler OH Leuven komt weg zonder straf

15:15
Toch opmerkelijk: veel parallellen tussen Ivan Leko bij Club Brugge en Besnik Hasi bij Anderlecht Analyse

Toch opmerkelijk: veel parallellen tussen Ivan Leko bij Club Brugge en Besnik Hasi bij Anderlecht

14:40
3
Nicky Hayen eerlijk over ontslag bij Club: woorden van Verhaeghe laten hem niet koud

Nicky Hayen eerlijk over ontslag bij Club: woorden van Verhaeghe laten hem niet koud

14:20
3
AS Monaco kan opnieuw niet winnen: dit heeft Sébastien Pocognoli erover te zeggen

AS Monaco kan opnieuw niet winnen: dit heeft Sébastien Pocognoli erover te zeggen

14:00
Hayen, Kompany of Pocognoli? Deze trainer wint Trofee Raymond Goethals

Hayen, Kompany of Pocognoli? Deze trainer wint Trofee Raymond Goethals

13:30
PSG grijpt de macht bij Belgische profclub met opvallende aanstelling

PSG grijpt de macht bij Belgische profclub met opvallende aanstelling

13:15
Vincent Kompany krijgt zware opdoffer te verwerken bij Bayern München

Vincent Kompany krijgt zware opdoffer te verwerken bij Bayern München

13:00
Vandenbempt maakt forse kanttekeningen bij revival Antwerp

Vandenbempt maakt forse kanttekeningen bij revival Antwerp

12:00
15
KRC Genk geraakt nu ook niet voorbij tienkoppig Westerlo

KRC Genk geraakt nu ook niet voorbij tienkoppig Westerlo

21:16
🎥 Is rode kaart voor Bayram terecht in duel tegen Genk?

🎥 Is rode kaart voor Bayram terecht in duel tegen Genk?

21:20
24
Twee missers in enkele dagen: een van de sterke punten van Union kan ook hun grootste zwakte zijn

Twee missers in enkele dagen: een van de sterke punten van Union kan ook hun grootste zwakte zijn

11:40
2
"Dat mijn naam zelfs niet genoemd wordt als mogelijke Rode Duivel"

"Dat mijn naam zelfs niet genoemd wordt als mogelijke Rode Duivel"

11:20
7
Youngster uit Jupiler Pro League weigerde transfer naar Ajax

Youngster uit Jupiler Pro League weigerde transfer naar Ajax

11:00
Dolberg krijgt met stevige kritiek af te rekenen

Dolberg krijgt met stevige kritiek af te rekenen

10:00
2
Geen goed nieuws voor KAA Gent tegen Club Brugge: "Toverformule nodig"

Geen goed nieuws voor KAA Gent tegen Club Brugge: "Toverformule nodig"

09:30
11
Vrancken had een probleem met de scheidsrechter op Anderlecht

Vrancken had een probleem met de scheidsrechter op Anderlecht

08:40
5
Frustratie en spijt? Nazinho reageert fors op slecht seizoen Cercle

Frustratie en spijt? Nazinho reageert fors op slecht seizoen Cercle

08:20
1
'10 miljard euro op tafel om FC Barcelona te kopen'

'10 miljard euro op tafel om FC Barcelona te kopen'

09:00
1
Anderlecht klaar voor titel? Dit zegt Bertaccini

Anderlecht klaar voor titel? Dit zegt Bertaccini

07:00
3
OFFICIEEL Trainer ontslagen in Challenger Pro League

OFFICIEEL Trainer ontslagen in Challenger Pro League

07:40
'Duitse club meldt zich voor sterkhouder KV Mechelen'

'Duitse club meldt zich voor sterkhouder KV Mechelen'

06:30
5
Antwerp en Union niet, wel KAA Gent voor De Mil: Boskamp weet wat er speelt

Antwerp en Union niet, wel KAA Gent voor De Mil: Boskamp weet wat er speelt

22:30
3
Op z'n Amerikaans: Cuypers vertelt over zotte toestanden bij Chicago

Op z'n Amerikaans: Cuypers vertelt over zotte toestanden bij Chicago

23:00
Spelers Gent verbazen: "Ivan Leko is vergeten"

Spelers Gent verbazen: "Ivan Leko is vergeten"

20:45
OFFICIEEL Lokeren beëindigt overeenkomst van speler

OFFICIEEL Lokeren beëindigt overeenkomst van speler

22:00
1
Union is de verliezer van het weekend na gelijkspel tegen Charleroi en dankt de VAR

Union is de verliezer van het weekend na gelijkspel tegen Charleroi en dankt de VAR

20:29
Deze man is de rots in de branding voor Olivier Deschacht De derde helft

Deze man is de rots in de branding voor Olivier Deschacht

21:40
Romeo Vermant geeft toe dat hij scoorde op een nogal onconventionele manier en... "Hersenschudding hielp" Reactie

Romeo Vermant geeft toe dat hij scoorde op een nogal onconventionele manier en... "Hersenschudding hielp"

20:15
2
"Een meesterzet": Stijn Stijnen houdt zich niet in over eigen plan

"Een meesterzet": Stijn Stijnen houdt zich niet in over eigen plan

21:00
2
'Transfer Ordonez in stroomversnelling: Club Brugge blij met voorwaarden'

'Transfer Ordonez in stroomversnelling: Club Brugge blij met voorwaarden'

20:30
9
'In alle miserie: ook goed nieuws uit ziekenboeg Standard'

'In alle miserie: ook goed nieuws uit ziekenboeg Standard'

20:00
2

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 18
Standard Standard 0-1 OH Leuven OH Leuven
Cercle Brugge Cercle Brugge 2-3 KV Mechelen KV Mechelen
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-2 La Louvière La Louvière
Anderlecht Anderlecht 2-1 STVV STVV
KAA Gent KAA Gent 0-2 Antwerp Antwerp
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-5 Club Brugge Club Brugge
Charleroi Charleroi 1-1 Union SG Union SG
KRC Genk KRC Genk 1-1 Westerlo Westerlo

Nieuwste reacties

Wesl Wesl over 'Premier League-clubs strijden om El Ouahdi: dit bedrag wil Genk opstrijken (mogelijk al in de winter)' Shake spier Shake spier over Rode Duivels op zoek naar een spits? Deze heeft er 19 gemaakt, maar wordt helemaal vergeten Shake spier Shake spier over Nicky Hayen eerlijk over ontslag bij Club: woorden van Verhaeghe laten hem niet koud Panzer Panzer over Veel parallellen tussen waarom Club Brugge Leko haalde en wat Hasi bij Anderlecht moet doen Shake spier Shake spier over Vandenbempt maakt forse kanttekeningen bij revival Antwerp Andreas2962 Andreas2962 over "Dat mijn naam zelfs niet genoemd wordt als mogelijke Rode Duivel" Andreas2962 Andreas2962 over OFFICIEEL: KRC Genk ontslaat Thorsten Fink, deze namen nemen voorlopig over Bernescot13 Bernescot13 over '10 miljard euro op tafel om FC Barcelona te kopen' Nelvafrel Nelvafrel over Twee missers in enkele dagen: een van de sterke punten van Union kan ook hun grootste zwakte zijn Geert DL Geert DL over Romeo Vermant geeft toe dat hij scoorde op een nogal onconventionele manier en... "Hersenschudding hielp" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved