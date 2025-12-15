OFFICIEEL: KRC Genk ontslaat Thorsten Fink, deze namen nemen voorlopig over

KRC Genk heeft trainer Thorsten Fink ontslagen. De 58-jarige Duitser vertrekt na 74 wedstrijden bij de Limburgers.

KRC Genk heeft maandagochtend afscheid genomen van hoofdcoach Thorsten Fink. De zwakke prestatie in het 1-1 gelijkspel tegen KVC Westerlo bleek de druppel te zijn geweest.

Fink had ook vaste assistenten, Sebastian Hahn en Goran Kontic, die met hem mee vertrekken. Fink had het vaak over de langere termijn, maar ondertussen heeft de ploeg het sinds de vorige play-offs bijzonder moeilijk.

Genk zet Fink op straat

"KRC Genk is een ambitieuze club en had voor aanvang van het seizoen heldere doelstellingen vooropgezet. De clubleiding is van mening dat, met de wisselende resultaten en het onregelmatige spelniveau van de afgelopen tijd, het niet langer op het juiste pad richting succes zit", klink het bij de Limburgers.

Voorlopig nemen Domenico Olivieri en Michel Ribeiro de leiding bij de A-ploeg. Fink was sinds juli 2024 coach van Racing Genk, hij stond er 74 wedstrijden lang aan het roer.