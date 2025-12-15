Wordt Nicky Hayen opvolger van Fink bij Genk? Voormalige Club-coach is heel duidelijk

Wordt Nicky Hayen opvolger van Fink bij Genk? Voormalige Club-coach is heel duidelijk
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Het ontslag van Nicky Hayen bij Club Brugge kwam hard aan, zeker na zijn sportieve successen. Enkele weken later blikt de jonge coach vooruit: met het vuur nog volop brandend kijkt hij al naar wat de toekomst brengt.

Het opvallendste trainersontslag van dit seizoen was toch dat van Nicky Hayen bij Club Brugge. Hij werkte zich op, werd kampioen na onwaarschijnlijke play-offs en beleefde mooie Champions League-avonturen. Maar na een 3 op 12 in de competitie was zijn krediet al op.

Ondertussen heeft Hayen zijn ontslag al wel een plaats kunnen geven. Hij is nog een jonge trainer en gaat graag opnieuw aan de slag. "Als je mijn antwoorden hoort, weet je dat ik nog vol vuur zit", zegt hij bij Sporza.

Hayen klaar voor een nieuw hoofdstuk

"Voetbal blijft mijn passie. Ik volg alles, elke dag. Ook de wedstrijden van Club Brugge heb ik nog gevolgd. We zullen zien wat op mijn pad komt", gaat de voormalige Club-coach verder. Hij vernam ook nog maar net het nieuws over het ontslag van Thorsten Fink bij Genk.

Of Genk hem mag bellen? "Ik luister naar iedereen, maar op dit moment is dat niet aan de orde. Thorsten Fink is een echte gentleman. Hij heeft me ook nog een bericht gestuurd toen ik ontslagen werd. Het is jammer dat een collega ontslagen wordt. We zijn allemaal mensen."

Lees ook... Nicky Hayen eerlijk over ontslag bij Club: woorden van Verhaeghe laten hem niet koud
"Maar zo gaat het in voetbal: vandaag word je bewierookt, morgen betaal je het gelag. Dat zal nooit veranderen", besluit Hayen.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Club Brugge
KRC Genk
Nicky Hayen

Meer nieuws

Nicky Hayen eerlijk over ontslag bij Club: woorden van Verhaeghe laten hem niet koud

Nicky Hayen eerlijk over ontslag bij Club: woorden van Verhaeghe laten hem niet koud

14:20
3
'Premier League-clubs strijden om El Ouahdi: dit bedrag wil Genk opstrijken (mogelijk al in de winter)'

'Premier League-clubs strijden om El Ouahdi: dit bedrag wil Genk opstrijken (mogelijk al in de winter)'

15:00
1
"Is het weerzinwekkend of wraakroepend?" Gewezen speler OH Leuven komt weg zonder straf

"Is het weerzinwekkend of wraakroepend?" Gewezen speler OH Leuven komt weg zonder straf

15:15
Toch opmerkelijk: veel parallellen tussen Ivan Leko bij Club Brugge en Besnik Hasi bij Anderlecht Analyse

Toch opmerkelijk: veel parallellen tussen Ivan Leko bij Club Brugge en Besnik Hasi bij Anderlecht

14:40
3
OFFICIEEL: KRC Genk ontslaat Thorsten Fink, deze namen nemen voorlopig over

OFFICIEEL: KRC Genk ontslaat Thorsten Fink, deze namen nemen voorlopig over

12:29
39
Charaï houdt zich niet in over VAR die Bayram rood gaf

Charaï houdt zich niet in over VAR die Bayram rood gaf

12:20
2
AS Monaco kan opnieuw niet winnen: dit heeft Sébastien Pocognoli erover te zeggen

AS Monaco kan opnieuw niet winnen: dit heeft Sébastien Pocognoli erover te zeggen

14:00
Hayen, Kompany of Pocognoli? Deze trainer wint Trofee Raymond Goethals

Hayen, Kompany of Pocognoli? Deze trainer wint Trofee Raymond Goethals

13:30
Degryse zegt wat het grote probleem van Genk en Fink is

Degryse zegt wat het grote probleem van Genk en Fink is

10:30
5
PSG grijpt de macht bij Belgische profclub met opvallende aanstelling

PSG grijpt de macht bij Belgische profclub met opvallende aanstelling

13:15
Vincent Kompany krijgt zware opdoffer te verwerken bij Bayern München

Vincent Kompany krijgt zware opdoffer te verwerken bij Bayern München

13:00
Vandenbempt maakt forse kanttekeningen bij revival Antwerp

Vandenbempt maakt forse kanttekeningen bij revival Antwerp

12:00
15
Twee missers in enkele dagen: een van de sterke punten van Union kan ook hun grootste zwakte zijn

Twee missers in enkele dagen: een van de sterke punten van Union kan ook hun grootste zwakte zijn

11:40
2
"Dat mijn naam zelfs niet genoemd wordt als mogelijke Rode Duivel"

"Dat mijn naam zelfs niet genoemd wordt als mogelijke Rode Duivel"

11:20
7
Geen goed nieuws voor KAA Gent tegen Club Brugge: "Toverformule nodig"

Geen goed nieuws voor KAA Gent tegen Club Brugge: "Toverformule nodig"

09:30
11
Youngster uit Jupiler Pro League weigerde transfer naar Ajax

Youngster uit Jupiler Pro League weigerde transfer naar Ajax

11:00
Dolberg krijgt met stevige kritiek af te rekenen

Dolberg krijgt met stevige kritiek af te rekenen

10:00
2
"Niemand heeft me dat verteld": Fink duidelijk over zijn lot bij KRC Genk

"Niemand heeft me dat verteld": Fink duidelijk over zijn lot bij KRC Genk

07:20
3
Vrancken had een probleem met de scheidsrechter op Anderlecht

Vrancken had een probleem met de scheidsrechter op Anderlecht

08:40
5
Frustratie en spijt? Nazinho reageert fors op slecht seizoen Cercle

Frustratie en spijt? Nazinho reageert fors op slecht seizoen Cercle

08:20
1
'10 miljard euro op tafel om FC Barcelona te kopen'

'10 miljard euro op tafel om FC Barcelona te kopen'

09:00
1
Anderlecht klaar voor titel? Dit zegt Bertaccini

Anderlecht klaar voor titel? Dit zegt Bertaccini

07:00
3
OFFICIEEL Trainer ontslagen in Challenger Pro League

OFFICIEEL Trainer ontslagen in Challenger Pro League

07:40
'Duitse club meldt zich voor sterkhouder KV Mechelen'

'Duitse club meldt zich voor sterkhouder KV Mechelen'

06:30
5
Spelers Gent verbazen: "Ivan Leko is vergeten"

Spelers Gent verbazen: "Ivan Leko is vergeten"

20:45
KRC Genk geraakt nu ook niet voorbij tienkoppig Westerlo

KRC Genk geraakt nu ook niet voorbij tienkoppig Westerlo

21:16
🎥 Is rode kaart voor Bayram terecht in duel tegen Genk?

🎥 Is rode kaart voor Bayram terecht in duel tegen Genk?

21:20
24
Romeo Vermant geeft toe dat hij scoorde op een nogal onconventionele manier en... "Hersenschudding hielp" Reactie

Romeo Vermant geeft toe dat hij scoorde op een nogal onconventionele manier en... "Hersenschudding hielp"

20:15
2
Antwerp en Union niet, wel KAA Gent voor De Mil: Boskamp weet wat er speelt

Antwerp en Union niet, wel KAA Gent voor De Mil: Boskamp weet wat er speelt

22:30
3
'Transfer Ordonez in stroomversnelling: Club Brugge blij met voorwaarden'

'Transfer Ordonez in stroomversnelling: Club Brugge blij met voorwaarden'

20:30
9
Op z'n Amerikaans: Cuypers vertelt over zotte toestanden bij Chicago

Op z'n Amerikaans: Cuypers vertelt over zotte toestanden bij Chicago

23:00
Wesley Sonck roert zich in debat Nicky Hayen: "Vinden we dit normaal?"

Wesley Sonck roert zich in debat Nicky Hayen: "Vinden we dit normaal?"

14/12
6
Weeral pech voor Joaquin Seys, bij Club Brugge vrezen ze het ergste

Weeral pech voor Joaquin Seys, bij Club Brugge vrezen ze het ergste

19:15
Club Brugge tankte vertrouwen, ondanks... "Match om ons aan op te trekken" Reactie

Club Brugge tankte vertrouwen, ondanks... "Match om ons aan op te trekken"

18:45
OFFICIEEL Lokeren beëindigt overeenkomst van speler

OFFICIEEL Lokeren beëindigt overeenkomst van speler

22:00
1
Union is de verliezer van het weekend na gelijkspel tegen Charleroi en dankt de VAR

Union is de verliezer van het weekend na gelijkspel tegen Charleroi en dankt de VAR

20:29

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 18
Standard Standard 0-1 OH Leuven OH Leuven
Cercle Brugge Cercle Brugge 2-3 KV Mechelen KV Mechelen
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-2 La Louvière La Louvière
Anderlecht Anderlecht 2-1 STVV STVV
KAA Gent KAA Gent 0-2 Antwerp Antwerp
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-5 Club Brugge Club Brugge
Charleroi Charleroi 1-1 Union SG Union SG
KRC Genk KRC Genk 1-1 Westerlo Westerlo

Nieuwste reacties

Wesl Wesl over 'Premier League-clubs strijden om El Ouahdi: dit bedrag wil Genk opstrijken (mogelijk al in de winter)' Shake spier Shake spier over Rode Duivels op zoek naar een spits? Deze heeft er 19 gemaakt, maar wordt helemaal vergeten Shake spier Shake spier over Nicky Hayen eerlijk over ontslag bij Club: woorden van Verhaeghe laten hem niet koud Panzer Panzer over Veel parallellen tussen waarom Club Brugge Leko haalde en wat Hasi bij Anderlecht moet doen Shake spier Shake spier over Vandenbempt maakt forse kanttekeningen bij revival Antwerp Andreas2962 Andreas2962 over "Dat mijn naam zelfs niet genoemd wordt als mogelijke Rode Duivel" Andreas2962 Andreas2962 over OFFICIEEL: KRC Genk ontslaat Thorsten Fink, deze namen nemen voorlopig over Bernescot13 Bernescot13 over '10 miljard euro op tafel om FC Barcelona te kopen' Nelvafrel Nelvafrel over Twee missers in enkele dagen: een van de sterke punten van Union kan ook hun grootste zwakte zijn Geert DL Geert DL over Romeo Vermant geeft toe dat hij scoorde op een nogal onconventionele manier en... "Hersenschudding hielp" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved