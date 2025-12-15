Wordt Nicky Hayen opvolger van Fink bij Genk? Voormalige Club-coach is heel duidelijk

Het ontslag van Nicky Hayen bij Club Brugge kwam hard aan, zeker na zijn sportieve successen. Enkele weken later blikt de jonge coach vooruit: met het vuur nog volop brandend kijkt hij al naar wat de toekomst brengt.

Het opvallendste trainersontslag van dit seizoen was toch dat van Nicky Hayen bij Club Brugge. Hij werkte zich op, werd kampioen na onwaarschijnlijke play-offs en beleefde mooie Champions League-avonturen. Maar na een 3 op 12 in de competitie was zijn krediet al op.

Ondertussen heeft Hayen zijn ontslag al wel een plaats kunnen geven. Hij is nog een jonge trainer en gaat graag opnieuw aan de slag. "Als je mijn antwoorden hoort, weet je dat ik nog vol vuur zit", zegt hij bij Sporza.

Hayen klaar voor een nieuw hoofdstuk

"Voetbal blijft mijn passie. Ik volg alles, elke dag. Ook de wedstrijden van Club Brugge heb ik nog gevolgd. We zullen zien wat op mijn pad komt", gaat de voormalige Club-coach verder. Hij vernam ook nog maar net het nieuws over het ontslag van Thorsten Fink bij Genk.

Of Genk hem mag bellen? "Ik luister naar iedereen, maar op dit moment is dat niet aan de orde. Thorsten Fink is een echte gentleman. Hij heeft me ook nog een bericht gestuurd toen ik ontslagen werd. Het is jammer dat een collega ontslagen wordt. We zijn allemaal mensen."

Lees ook... Nicky Hayen eerlijk over ontslag bij Club: woorden van Verhaeghe laten hem niet koud›

"Maar zo gaat het in voetbal: vandaag word je bewierookt, morgen betaal je het gelag. Dat zal nooit veranderen", besluit Hayen.