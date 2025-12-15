Dolberg krijgt met stevige kritiek af te rekenen

Kasper Dolberg kreeg in De Telegraaf stevige kritiek van Wim Kieft. De oud-international analyseerde de prestaties van de Deense spits, die afgelopen zomer voor meer dan tien miljoen euro van Anderlecht naar Ajax verhuisde.

Flitsen van oude klasse

In de Champions League-wedstrijd tegen FK Qarabag liet Dolberg zich opnieuw zien. “Eindelijk zagen we tegen FK Qarabag weer wat flitsen van de Kasper Dolberg uit zijn eerste periode bij Ajax”, klonk het. Kieft benadrukte dat de spits niet alleen door zijn doelpunt indruk maakte, maar ook door zijn rol als aanspeelpunt en zijn techniek.

Dolberg toonde volgens Kieft dat hij het spel goed kan lezen en in bepaalde situaties de juiste keuzes maakt. “Zoals die korte versnelling voor zijn treffer. Daarmee gaf hij zichzelf de tijd en ruimte om vrij van afstand te kunnen schieten.” Het duel in Baku gaf Ajax de mogelijkheid om door te voetballen met Dolberg in de spits.

Kritiek op regelmaat

Toch waarschuwde Kieft dat de prestaties niet moeten worden overdreven. “Want er kleeft ook iets aan Dolberg. Het is namelijk niet zo dat hij het elke week laat zien.” Hij verwees naar de wisselvalligheid die de spits kenmerkt sinds zijn vertrek uit Amsterdam en de beperkte indruk die hij achterliet bij Nice, Sevilla en Hoffenheim.

Kieft gaf aan dat Dolberg vooral iets mist wat andere topspitsen wel hebben. “Toch een beetje het heilige vuur dat bij Dolberg ontbreekt. Had hij zijn kwaliteiten gekoppeld aan de beleving van iemand als Ruud van Nistelrooij, dan zou hij een bovengemiddelde speler zijn geweest.” Ook de mentaliteit van Wout Weghorst werd als voorbeeld genoemd.


De analist besloot dat Dolberg wel degelijk kwaliteiten bezit, maar dat hij niet in staat is om dagelijks het verschil te maken. “Daar word je mee geboren en dat is bij Dolberg niet het geval”, besloot hij zeer streng.

