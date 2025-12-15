Vincent Kompany krijgt zware opdoffer te verwerken bij Bayern München

Vincent Kompany krijgt zware opdoffer te verwerken bij Bayern München
Word fan van Duitsland! 103

Bayern München blijft comfortabel leider in de Bundesliga, maar liet afgelopen weekend punten liggen tegen rode lantaarn Mainz. Vincent Kompany kreeg er achteraf nog slecht nieuws bovenop.

Bayern München staat nog steeds alleen op kop in de Bundesliga, met negen punten meer dan eerste achtervolger RB Leipzig. Toch verliep het afgelopen weekend niet zo vlot.

Der Rekordmeister speelde 2-2 gelijk tegen Mainz, dat helemaal laatste staat in het klassement. Dankzij een penalty van Harry Kane sleepte Bayern dat punt zelfs uit de brand.

De Duitse topclub kwam er ook niet zonder kleerscheuren van af, want Vincent Kompany is een van zijn sterkhouders voor een tijdje kwijt. Bayern meldde op maandag dat Manuel Neuer out is.

Bayern moet het even zonder Neuer doen

De doelman scheurde een spier in zijn rechterdij tijdens de wedstrijd tegen Mainz. Dat werd bevestigd door de medische staf van de ploeg.


Neuer stond dit seizoen nagenoeg iedere competitiewedstrijd tussen de palen. De 39-jarige Duitser is op en naast het veld nog heel belangrijk voor de groep, maar zal nu dus even moeten toekijken.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
WK Kwalificatie (Europa)
WK Kwalificatie (Europa) Nieuws Kalender Download kalender Groepen Statistieken Transfers
Duitsland
Manuel Neuer

Meer nieuws

Wordt Nicky Hayen opvolger van Fink bij Genk? Voormalige Club-coach is heel duidelijk

Wordt Nicky Hayen opvolger van Fink bij Genk? Voormalige Club-coach is heel duidelijk

15:30
"Is het weerzinwekkend of wraakroepend?" Gewezen speler OH Leuven komt weg zonder straf

"Is het weerzinwekkend of wraakroepend?" Gewezen speler OH Leuven komt weg zonder straf

15:15
'Premier League-clubs strijden om El Ouahdi: dit bedrag wil Genk opstrijken (mogelijk al in de winter)'

'Premier League-clubs strijden om El Ouahdi: dit bedrag wil Genk opstrijken (mogelijk al in de winter)'

15:00
1
Toch opmerkelijk: veel parallellen tussen Ivan Leko bij Club Brugge en Besnik Hasi bij Anderlecht Analyse

Toch opmerkelijk: veel parallellen tussen Ivan Leko bij Club Brugge en Besnik Hasi bij Anderlecht

14:40
3
Nicky Hayen eerlijk over ontslag bij Club: woorden van Verhaeghe laten hem niet koud

Nicky Hayen eerlijk over ontslag bij Club: woorden van Verhaeghe laten hem niet koud

14:20
3
AS Monaco kan opnieuw niet winnen: dit heeft Sébastien Pocognoli erover te zeggen

AS Monaco kan opnieuw niet winnen: dit heeft Sébastien Pocognoli erover te zeggen

14:00
Hayen, Kompany of Pocognoli? Deze trainer wint Trofee Raymond Goethals

Hayen, Kompany of Pocognoli? Deze trainer wint Trofee Raymond Goethals

13:30
PSG grijpt de macht bij Belgische profclub met opvallende aanstelling

PSG grijpt de macht bij Belgische profclub met opvallende aanstelling

13:15
OFFICIEEL: KRC Genk ontslaat Thorsten Fink, deze namen nemen voorlopig over

OFFICIEEL: KRC Genk ontslaat Thorsten Fink, deze namen nemen voorlopig over

12:29
39
Charaï houdt zich niet in over VAR die Bayram rood gaf

Charaï houdt zich niet in over VAR die Bayram rood gaf

12:20
2
Vandenbempt maakt forse kanttekeningen bij revival Antwerp

Vandenbempt maakt forse kanttekeningen bij revival Antwerp

12:00
15
"Dat mijn naam zelfs niet genoemd wordt als mogelijke Rode Duivel"

"Dat mijn naam zelfs niet genoemd wordt als mogelijke Rode Duivel"

11:20
7
Twee missers in enkele dagen: een van de sterke punten van Union kan ook hun grootste zwakte zijn

Twee missers in enkele dagen: een van de sterke punten van Union kan ook hun grootste zwakte zijn

11:40
2
Youngster uit Jupiler Pro League weigerde transfer naar Ajax

Youngster uit Jupiler Pro League weigerde transfer naar Ajax

11:00
Degryse zegt wat het grote probleem van Genk en Fink is

Degryse zegt wat het grote probleem van Genk en Fink is

10:30
5
Dolberg krijgt met stevige kritiek af te rekenen

Dolberg krijgt met stevige kritiek af te rekenen

10:00
2
Geen goed nieuws voor KAA Gent tegen Club Brugge: "Toverformule nodig"

Geen goed nieuws voor KAA Gent tegen Club Brugge: "Toverformule nodig"

09:30
11
'10 miljard euro op tafel om FC Barcelona te kopen'

'10 miljard euro op tafel om FC Barcelona te kopen'

09:00
1
Vrancken had een probleem met de scheidsrechter op Anderlecht

Vrancken had een probleem met de scheidsrechter op Anderlecht

08:40
5
Frustratie en spijt? Nazinho reageert fors op slecht seizoen Cercle

Frustratie en spijt? Nazinho reageert fors op slecht seizoen Cercle

08:20
1
OFFICIEEL Trainer ontslagen in Challenger Pro League

OFFICIEEL Trainer ontslagen in Challenger Pro League

07:40
"Niemand heeft me dat verteld": Fink duidelijk over zijn lot bij KRC Genk

"Niemand heeft me dat verteld": Fink duidelijk over zijn lot bij KRC Genk

07:20
3
Anderlecht klaar voor titel? Dit zegt Bertaccini

Anderlecht klaar voor titel? Dit zegt Bertaccini

07:00
3
'Duitse club meldt zich voor sterkhouder KV Mechelen'

'Duitse club meldt zich voor sterkhouder KV Mechelen'

06:30
5
Op z'n Amerikaans: Cuypers vertelt over zotte toestanden bij Chicago

Op z'n Amerikaans: Cuypers vertelt over zotte toestanden bij Chicago

23:00
Antwerp en Union niet, wel KAA Gent voor De Mil: Boskamp weet wat er speelt

Antwerp en Union niet, wel KAA Gent voor De Mil: Boskamp weet wat er speelt

22:30
3
OFFICIEEL Lokeren beëindigt overeenkomst van speler

OFFICIEEL Lokeren beëindigt overeenkomst van speler

22:00
1
Spelers Gent verbazen: "Ivan Leko is vergeten"

Spelers Gent verbazen: "Ivan Leko is vergeten"

20:45
KRC Genk geraakt nu ook niet voorbij tienkoppig Westerlo

KRC Genk geraakt nu ook niet voorbij tienkoppig Westerlo

21:16
Deze man is de rots in de branding voor Olivier Deschacht De derde helft

Deze man is de rots in de branding voor Olivier Deschacht

21:40
🎥 Is rode kaart voor Bayram terecht in duel tegen Genk?

🎥 Is rode kaart voor Bayram terecht in duel tegen Genk?

21:20
24
"Een meesterzet": Stijn Stijnen houdt zich niet in over eigen plan

"Een meesterzet": Stijn Stijnen houdt zich niet in over eigen plan

21:00
2
Union is de verliezer van het weekend na gelijkspel tegen Charleroi en dankt de VAR

Union is de verliezer van het weekend na gelijkspel tegen Charleroi en dankt de VAR

20:29
Romeo Vermant geeft toe dat hij scoorde op een nogal onconventionele manier en... "Hersenschudding hielp" Reactie

Romeo Vermant geeft toe dat hij scoorde op een nogal onconventionele manier en... "Hersenschudding hielp"

20:15
2
'Transfer Ordonez in stroomversnelling: Club Brugge blij met voorwaarden'

'Transfer Ordonez in stroomversnelling: Club Brugge blij met voorwaarden'

20:30
9
'In alle miserie: ook goed nieuws uit ziekenboeg Standard'

'In alle miserie: ook goed nieuws uit ziekenboeg Standard'

20:00
2

Meer nieuws

Populairste artikels

WK Kwalificatie (Europa)

 Speeldag 10
Hongarije Hongarije 2-3 Ierland Ierland
Portugal Portugal 9-1 Armenië Armenië
Oekraïne Oekraïne 2-0 IJsland IJsland
Servië Servië 2-1 Letland Letland
Albanië Albanië 0-2 Engeland Engeland
Azerbeidzjan Azerbeidzjan 1-3 Frankrijk Frankrijk
Israël Israël 4-1 Moldavië Moldavië
Italië Italië 1-4 Noorwegen Noorwegen
Duitsland Duitsland 6-0 Slovakije Slovakije
Malta Malta 2-3 Polen Polen
Montenegro Montenegro 2-3 Kroatië Kroatië
Tsjechië Tsjechië 6-0 Gibraltar Gibraltar
Noord-Ierland Noord-Ierland 1-0 Luxemburg Luxemburg
Nederland Nederland 4-0 Litouwen Litouwen
Bulgarije Bulgarije 2-1 Georgië Georgië
Wit-Rusland Wit-Rusland 0-0 Griekenland Griekenland
Wales Wales 7-1 Noord-Macedonië Noord-Macedonië
Schotland Schotland 4-2 Denemarken Denemarken
België België 7-0 Liechtenstein Liechtenstein
Spanje Spanje 2-2 Turkije Turkije
Oostenrijk Oostenrijk 1-1 Bosnië-Herzegovina Bosnië-Herzegovina
Zweden Zweden 1-1 Slovenië Slovenië
Roemenië Roemenië 7-1 San Marino San Marino
Kosovo Kosovo 1-1 Zwitserland Zwitserland

Nieuwste reacties

Wesl Wesl over 'Premier League-clubs strijden om El Ouahdi: dit bedrag wil Genk opstrijken (mogelijk al in de winter)' Shake spier Shake spier over Rode Duivels op zoek naar een spits? Deze heeft er 19 gemaakt, maar wordt helemaal vergeten Shake spier Shake spier over Nicky Hayen eerlijk over ontslag bij Club: woorden van Verhaeghe laten hem niet koud Panzer Panzer over Veel parallellen tussen waarom Club Brugge Leko haalde en wat Hasi bij Anderlecht moet doen Shake spier Shake spier over Vandenbempt maakt forse kanttekeningen bij revival Antwerp Andreas2962 Andreas2962 over "Dat mijn naam zelfs niet genoemd wordt als mogelijke Rode Duivel" Andreas2962 Andreas2962 over OFFICIEEL: KRC Genk ontslaat Thorsten Fink, deze namen nemen voorlopig over Bernescot13 Bernescot13 over '10 miljard euro op tafel om FC Barcelona te kopen' Nelvafrel Nelvafrel over Twee missers in enkele dagen: een van de sterke punten van Union kan ook hun grootste zwakte zijn Geert DL Geert DL over Romeo Vermant geeft toe dat hij scoorde op een nogal onconventionele manier en... "Hersenschudding hielp" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved