Vincent Kompany krijgt zware opdoffer te verwerken bij Bayern München

Bayern München blijft comfortabel leider in de Bundesliga, maar liet afgelopen weekend punten liggen tegen rode lantaarn Mainz. Vincent Kompany kreeg er achteraf nog slecht nieuws bovenop.

Bayern München staat nog steeds alleen op kop in de Bundesliga, met negen punten meer dan eerste achtervolger RB Leipzig. Toch verliep het afgelopen weekend niet zo vlot.

Der Rekordmeister speelde 2-2 gelijk tegen Mainz, dat helemaal laatste staat in het klassement. Dankzij een penalty van Harry Kane sleepte Bayern dat punt zelfs uit de brand.

De Duitse topclub kwam er ook niet zonder kleerscheuren van af, want Vincent Kompany is een van zijn sterkhouders voor een tijdje kwijt. Bayern meldde op maandag dat Manuel Neuer out is.

Bayern moet het even zonder Neuer doen

De doelman scheurde een spier in zijn rechterdij tijdens de wedstrijd tegen Mainz. Dat werd bevestigd door de medische staf van de ploeg.



Neuer stond dit seizoen nagenoeg iedere competitiewedstrijd tussen de palen. De 39-jarige Duitser is op en naast het veld nog heel belangrijk voor de groep, maar zal nu dus even moeten toekijken.