Nathan De Cat verrast met eerlijke uitspraak over WK-deelname
Foto: © photonews
Maandagavond werden er enkele opvallende individuele prijzen uitgereikt in het Belgische voetbal. Vincent Kompany viel in de prijzen, maar ook een jong talent van Anderlecht mocht een trofee in ontvangst nemen.

Op maandag werden er enkele mooie individuele prijzen uitgereikt. Zo won Vincent Kompany de Trofee Raymond Goethals. Verder viel ook Nathan De Cat in de prijzen.

Hij won de Prijs Dominique D’Onofrio. Die wordt jaarlijks uitgedeeld aan de beste debutant in de Jupiler Pro League. Ook Luka Vuskovic en Aleksandar Stankovic maakten kans.

"Ik heb altijd geloofd in mezelf", zei De Cat volgens Het Nieuwsblad. "Hoe er naar mij gekeken wordt? Daar ben ik niet mee bezig, ik probeer gewoon mijn eigen spel te spelen."

Nathan De Cat bekroond, maar blijft met beide voeten op de grond

Anderlecht won met 2-1 van STVV en kon zo de rug rechten na de 4-0 pandoering tegen Westerlo. "Ik denk dat we nog beter kunnen met de ploeg, maar we zijn op het goede pad. Top drie is sowieso een must voor Anderlecht."

De Cat kan voor meer individuele prijzen gaan. "De Gouden Schoen? Nee, dat is geen doel voor mij", is de middenvelder duidelijk. Het 17-jarige talent werd nog niet opgeroepen voor de Rode Duivels, met oog op het WK dat er deze zomer aankomt.

Maar... "Ook met het WK ben ik echt niet bezig. Het is nog heel lang en er zijn veel goede spelers op mijn positie. Ik zal zeker niet teleurgesteld zijn als ik de selectie niet haal."

