PSG grijpt de macht bij Belgische profclub met opvallende aanstelling

De Qatarese eigenaar van Paris Saint-Germain breidt zijn invloed in het Europese voetbal verder uit. Met de overname van KAS Eupen wordt een nieuwe stap gezet in de Belgische competitie. Er is nu ook een Sportief Directeur aangesteld.

Qatar Sports Investments (QSI) benoemt Pasquale Sensibile tot sportief directeur van KAS Eupen. De benoeming gaat per direct in en loopt tot de zomer van 2026. En zo heeft PSG zijn greep op KAS Eupen meteen ook vergroot.

Sensibile heeft meer dan 20 jaar ervaring

"Sensibile heeft meer dan 20 jaar ervaring bij enkele van 's werelds meest prestigieuze voetbalclubs, waar hij seniorfuncties bekleedde bij clubs als Paris Saint-Germain, Galatasaray, AS Roma, U.C. Sampdoria en Juventus."

"Hij komt over van Paris Saint-Germain, een dochteronderneming van QSI, waar hij deel uitmaakte van de leidinggevende structuur op het gebied van scouting en voetbalzaken. Hij speelde een sleutelrol in de wereldwijde talentenontdekking en -integratie binnen het voetbalproject van PSG", klinkt het op de webstek van KAS Eupen.

Nauwe samenwerking met PSG

De nieuwe Sportief Directeur reageerde zelf ook meteen op zijn aanstelling: “Ik ben verheugd om me bij KAS Eupen aan te sluiten in deze spannende fase van de clubgeschiedenis – en op zo'n cruciaal moment in de multi-clubuitbreiding van Qatar Sports Investments."



"Mijn nauwe samenwerking met Paris Saint-Germain heeft me uit eerste hand inzicht gegeven in de hoge standaarden en de constante drang naar excellentie binnen de QSI-bedrijven. Ik kijk ernaar uit om dit perspectief mee te nemen naar Eupen en samen met de club de overgang naar dit nieuwe tijdperk vorm te geven.”