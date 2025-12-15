AS Monaco kan opnieuw niet winnen: dit heeft Sébastien Pocognoli erover te zeggen

Opnieuw een frustrerende wedstrijd voor AS Monaco, dat in Marseille allerminst verdiende te verliezen. De Monegasken zagen in de tweede helft twee doelpunten afgekeurd worden, waarvan één bijzonder discutabel.

Sébastien Pocognoli en AS Monaco beleefden zondag opnieuw een frustrerende avond. De Monegasken gingen met 1-0 onderuit op het veld van Olympique Marseille, na een doelpunt van Mason Greenwood.

Nochtans dacht Monaco in de tweede helft twee keer te hebben gescoord. Eerst via een knappe treffer van Lamine Camara, die werd afgekeurd wegens buitenspel van Folarin Balogun in de aanloop van de actie. Balogun raakte de bal niet, maar zou wel invloed hebben gehad op de verdedigers. Even later, twee minuten vóór het doelpunt van Greenwood, zag Balogun zelf nog een goal afgekeurd worden, opnieuw wegens buitenspel.

51' Le but de Lamine Camara face à l'OM est REFUSÉ pour une action de jeu de Folarin Balogun. ❌🇸🇳 pic.twitter.com/EanPZgJ8OC — Foot Mercato (@footmercato) December 14, 2025

Sébastien Pocognoli teleurgesteld na nieuwe nederlaag

Vooral het eerste afgekeurde doelpunt van Monaco zorgt voor onbegrip in heel Frankrijk. François Letexier oordeelde dat Balogun in buitenspelpositie stond, enkele seconden vóór de halve omhaal van Camara over de doellijn ging. Sébastien Pocognoli was gefrustreerd, maar de voormalige trainer van Union SG wilde na afloop niet met de vinger naar de scheidsrechter wijzen.

"Ik ben teleurgesteld, want mijn spelers verdienden meer. Het kost enorm veel energie om hier in Marseille zo hoog druk te zetten, en dan is het frustrerend dat je daar niet voor beloond wordt. Ja, ik heb het eerst over het spel, want elke week hebben we het over arbitrale beslissingen die vandaag opnieuw tegen ons uitdraaien", verklaarde hij bij Ligue 1+.





"Ik heb nooit echt de moeite genomen om over die beslissingen te spreken, omdat we toen middelmatige wedstrijden speelden en ik geen aanleiding zag om mijn ploeg te verdedigen. Dat ga ik vandaag ook niet doen, want jullie (de journalisten) zijn daar al mee bezig", voegde hij eraan toe. Intussen blijft Monaco ter plaatse trappelen in het klassement en staat het negende.