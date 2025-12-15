"Niemand heeft me dat verteld": Fink duidelijk over zijn lot bij KRC Genk

Foto: © photonews

KRC Genk heeft opnieuw punten laten liggen in de Jupiler Pro League. De Limburgse club blijft zo in een moeilijke fase en de positie van trainer Thorsten Fink staat onder druk.

Resultaten en wedstrijdverloop

Het thuisduel tegen Westerlo leverde slechts één punt op. Genk kwam al vroeg op achterstand en speelde lange tijd chaotisch. Ondanks enkele kansen bleef de ploeg steken op een gelijkspel. “Je kan zien dat ons team geen vertrouwen heeft”, zei Fink achteraf bij Sporza.

Fink benadrukt dat hij niet denkt aan opstappen. “Als ik de club niets meer te bieden heb, dan moeten we onze conclusies trekken. Maar ik heb nog energie om uit deze negatieve flow te geraken.” Hij wijst erop dat de ploeg alles geeft, maar dat de wedstrijd niet goed was.

Kansen en ritme

Volgens de coach had Genk sneller moeten scoren om de wedstrijd te keren. Het gebrek aan ritme en de open speelwijze waren volgens hem nadelig. “We moeten onze kansen beter benutten. Al konden we ons ritme niet vinden. Het was een open match, dat zie ik niet graag bij mijn team.”

Ondanks de kritiek wijst Fink op de huidige stand. “Goed, we staan nog zesde. Laten we dat meenemen als positieve factor.” Hij relativeert de situatie en stelt dat het niet enkel om één of drie punten gaat.

Na het laatste fluitsignaal klonk er onvrede bij enkele fans. Fink wuift dat weg en denkt niet dat het spel voor hem gespeeld is. “Niemand binnen de club heeft me verteld dat mijn job op de helling staat. Dat is enkel in de media het geval”, besluit hij.

