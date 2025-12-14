'Transfer Ordonez in stroomversnelling: Club Brugge blij met voorwaarden'

'Transfer Ordonez in stroomversnelling: Club Brugge blij met voorwaarden'
Foto: © photonews

De transfer van Joel Ordoñez naar Crystal Palace krijgt steeds meer vorm. Voor Club Brugge is het gunstig dat een eventuele overgang pas in de zomer zou plaatsvinden. De Engelse club ziet hem als mogelijke opvolger van Marc Guehi.

Transferdossier in beweging

Volgens The Daily Mirror staat Ordoñez op de shortlist van Crystal Palace. De club wil wachten tot het einde van het seizoen om de onderhandelingen te openen. Voor Club Brugge betekent dit dat de speler nog een half jaar inzetbaar blijft.

Er wordt gesproken over een transfersom van minstens 35 miljoen euro. Dat bedrag ligt aanzienlijk hoger dan zijn huidige marktwaarde. Volgens Transfermarkt bedraagt die waarde 28 miljoen euro.

Crystal Palace kiest bewust voor een zomertransfer. Dit geeft Club Brugge de kans om de speler nog in te zetten tijdens de resterende wedstrijden van dit seizoen.

Sportieve context

Ordoñez is een 21-jarige centrale verdediger uit Ecuador. Hij speelt sinds juli 2023 voor Club Brugge en heeft een contract tot juni 2029. Zijn profiel maakt hem aantrekkelijk voor Premier League-clubs die op zoek zijn naar versterking in de defensie.


De komende maanden zullen bepalend zijn voor de uiteindelijke uitkomst van het dossier. Crystal Palace lijkt vastberaden, maar andere clubs volgen de situatie eveneens op de voet. Voor Club Brugge is het van belang dat de voorwaarden financieel en sportief optimaal blijven.

