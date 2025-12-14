"Allemaal onzin": Terugkeer van Ivan Leko naar Brugge wordt sterk bekritiseerd

Ivan Leko bereidt zich voor op zijn eerste competitiewedstrijd sinds zijn terugkeer naar Club Brugge. Zijn plotseling vertrek bij KAA Gent zal tijd nodig hebben om geaccepteerd te worden door de supporters.

Over een week ontvangt Club Brugge KAA Gent, een wedstrijd die ongetwijfeld zeer speciaal is voor Ivan Leko, die een week geleden niet verwachtte deze Slag om Vlaanderen in het kamp van blauw-zwart mee te zullen maken. Maar daarvoor staat er eerst al een uitwedstrijd tegen Dender op het programma.

Leko wil winnen tegen Dender

Leko wil winnen om zijn heerschappij te starten en om enkele critici de mond te snoeren. Want onder de analisten uit het noorden van het land zijn velen zeer scherp over alles rondom zijn beslissing om KAA Gent te verlaten voor de grote rivaal.

In Het Belang van Limburg bekritiseert Johan Boskamp niet zozeer de overstap van de Buffalo's naar blauw-zwart op zich, maar wel wat hij ziet als een grove hypocrisie: "Als je de kans krijgt om naar Club Brugge te gaan, grijp je die. Maar zijn lof voor de ontslagen coach was bijna ondraaglijk."

Te veel theater?

Bij zijn terugkeer naar het Jan Breydelstadion bracht Ivan Leko goede herinneringen boven bij de supporters: hij won er trofeeën als speler en later als trainer. Maar Boskamp is niet het type persoon voor sentimentaliteit: "Dat is allemaal onzin. Leko heeft blauw-zwart bloed? Vorige week was het blauw-wit en over een jaar is het misschien een andere kleur." Voor de voormalige coach zijn dergelijke overstappen onderdeel van het vak, maar het is niet nodig om de werkelijkheid mooier voor te stellen.



Hij is ook verrast over hoe Brugge op deze manier van Nicky Hayen afkomt: "De club heeft de situatie op de lafste manier aangepakt. Zelfs de eigen supporters zijn het er niet mee eens." Ivan Leko heeft dus genoeg werk voor de boeg om de sceptici te overtuigen. Door bijvoorbeeld de titel te winnen, zoals in zijn laatste seizoen op de Brugse bank?