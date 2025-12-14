Zinho Vanheusden deelt schitterend nieuws na noodgedwongen voetbalpensioen

Zinho Vanheusden is sinds kort voetballer af. De Belgische verdediger zette een punt achter zijn carrière na nog maar eens een blessure. Na die tegenslag komt hij nu met geweldig nieuws naar buiten.

Vanheusden stond ooit te boek als een van de grootste verdedigende talenten van ons land. Inter plukte hem als tiener weg bij Standard en een grote carrière in Italië lonkte.

Hij kreeg echter al vroeg af te rekenen met blessureleed en scheurde de kruisband van zijn linkerknie. Bij Standard leek Vanheusden op huurbasis daarna al het goede te bevestigen en werd hij een sterkhouder. Hij mocht ook zijn debuut maken voor de Rode Duivels.

Vanheusden stopt ermee bij Marbella

Maar ook bij de Rouches kon Vanheusden de blessures niet van zich afschudden, met opnieuw afgescheurde kruisbanden, deze keer aan de rechterknie. Inter activeerde toch zijn terugkoopclausule, maar hij werd uitgeleend aan Genoa, AZ, Standard en KV Mechelen. Met regelmatig een nieuwe blessure, zoals een gebroken voet of een hernia.

Vanheusden verkaste onlangs naar het Spaanse Marbella, waar hij na een nieuwe zware kruisbandblessure zijn schoenen aan de haak hing. En dat op amper 26-jarige leeftijd. Vanheusden komt nu niet veel later echter met schitterend nieuws op Instagram.

Zo kondigt hij samen met zijn partner Lauren Vromans aan dat ze een tweede kindje verwachten. Het koppel had samen al een zoontje. "En ineens was jij daar... Nog een licht in ons leven, nog een hart waar we eindeloos van zullen houden. Maart, 2026", klinkt het.



