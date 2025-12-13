Vincent Kompany krijgt wat hij wil van Bayern: "Zeer belangrijke mensen"

Vincent Kompany beleeft momenteel een heel goed seizoen met de Beierse club. Dit werk is beloond met een verlenging van zijn staf. De coach van Bayern heeft op dit nieuws gereageerd.

De assistent-trainers René Marić, Aaron Danks en Floribert Ngalula, evenals keeperstrainer Michael Rechner, hebben hun contract verlengd tot juni 2029. Een contractduur die loopt tot dezelfde datum als die van Vincent Kompany.

Dat maakt de Belgische trainer blij: "Ik ben een voorstander van stabiliteit. Het gaat niet alleen om de trainer: als staf zijn we er voor de spelers, we doen dit samen, natuurlijk."

"Het zijn zeer belangrijke mensen voor mij en voor de club. Het was een goed teken, maar ik wist dat het zou gebeuren. Ze voelen zich hier goed, net als de spelers", vervolgde Vincent Kompany tijdens de persconferentie.

Alles verloopt naar wens voor Vincent Kompany in Beieren. Zijn werk wordt zeer gewaardeerd en het vertrouwen in hem is totaal. Zijn team is nog steeds ongeslagen in de Bundesliga dit seizoen na 13 speeldagen.

De eerste tegen de laatste

Aankomende zondag ontvangt Bayern Mainz 05. Een wedstrijd die op papier ruim binnen het bereik van de Beierse club ligt. Hun tegenstander staat momenteel laatste met slechts zes punten na 13 wedstrijden. Dit duel is dus tussen de koploper en de hekkensluiter van de competitie.