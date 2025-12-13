Vincent Euvrard met de handen in het haar bij Standard: Rouches krijgen al één update over blessures

Standard Luik beleefde gisteren een zware avond tegen OH Leuven, met niet alleen een 0-1-nederlaag, maar ook meerdere blessures. Josué Homawoo, Tobias Mohr en Ibrahim Karamoko moesten allemaal het veld verlaten door blessures.

Sinds het begin van het seizoen heeft Standard al bijna twintig spelers gemist door blessures. De nieuwe reeks kwetsures komt bovenop de reeds lange lijst van geblesseerde spelers en maakt het voor coach Vincent Euvrard extra lastig.

Het team kon na een veelbelovende zes op zes uit op verplaatsing de lijn tegen Leuven niet doortrekken. Zelfs na het doelpunt van Sory Kaba bleef de verwachte reactie van de Rouches uit, en kwam de ploeg nauwelijks tot gevaarlijke acties.

Karamoko kreeg geruststellend nieuws, maar ondergaat verdere onderzoeken

Homawoo, die verantwoordelijk was voor het tegendoelpunt, moest het veld geblesseerd verlaten, gevolgd door Karamoko na een zware botsing in de lucht. De Franse middenvelder werd op een brancard van het veld gedragen, wat herinneringen opriep aan eerdere blessures bij de club.

Karamoko werd nadien naar het ziekenhuis gebracht voor een cervicale scan, die gelukkig geruststellend bleek. Hij keerde daarna naar huis en zal zaterdag verder onderzocht worden om zijn toestand volledig in kaart te brengen.

Lees ook... 🎥 Gefrustreerde Standard-speler gaat zwaar in de clinch met supporter: "We zijn nul, geen probleem"›

Met deze nieuwe nederlaag, de derde op Sclessin dit seizoen, lijkt Standard de top 6 uit het vizier te verliezen. De club zal de komende dagen ongetwijfeld moeten evalueren hoe het de rest van het jaar beter kan afsluiten, ondanks het blijvende blessureleed.