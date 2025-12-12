'Na sportieve heropleving: Antwerp wil twee belangrijke contracten verlengen'

'Na sportieve heropleving: Antwerp wil twee belangrijke contracten verlengen'
Antwerp is bezig aan een sportieve remonte. De Great Old boekte enkele belangrijke overwinningen waardoor het wat ademruimte kreeg in het klassement. Ondertussen willen ze in de Scheldestad ook werk maken van enkele transferdossiers.

Antwerp herleeft sportief en wil zich nu ook wat meer zekerheid geven in enkele dossiers. Zo zou het volgens Het Nieuwsblad werk willen maken van contractverlengingen voor Zeno Van den Bosch en Vincent Janssen.

De 22-jarige Van den Bosch kon naar Italië, naar Lecce, meer bepaald, maar weigerde en besloot om in Antwerpen te blijven. Dat kwam hem op kritiek te staan bij de achterban van stamnummer één, omdat zijn contract afloopt en hij dus gratis zou kunnen vertrekken aan het einde van dit seizoen.

Antwerp doet een voorstel

Antwerp wil zijn contract nu verlengen, na eerdere mislukte onderhandelingen in 2024, aldus de bovengenoemde krant. Het water tussen vraag en aanbod zou toen te diep geweest zijn. Het Antwerpse bestuur zou de onderhandelingen opnieuw opgestart zijn en al een voorstel op tafel gelegd hebben. De speler zou meer kunnen gaan verdienen en een verlenging wel zien zitten.

Janssen zou dan weer moeten inleveren om langer aan boord te blijven. Hij is momenteel de grootverdiener bij Antwerp, maar de club wil de loonmassa naar beneden krijgen. Hij mocht vorige zomer weg als er mooi bod kwam, maar zou een verlengd verblijf naar verluidt wel zien zitten.


Blijven of niet, de Nederlander is hoe dan ook een boegbeeld van Antwerp. Hij scoorde in 150 duels 57 goals en had een groot aandeel in de dubbel van enkele jaren geleden. Het is afwachten of beide partijen nu nog wat langer met elkaar doorgaan.

