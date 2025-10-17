Van Den Bosch kreeg kritiek van Antwerp-fans omdat hij transfer weigerde: "Zijn mening telt zwaar"

Zeno Van den Bosch (22) is dit seizoen een sterkhouder bij Antwerp, maar hij had normaal gezien deze zomer moeten vertrekken. Hij weigerde echter een transfer naar Italië en heeft een aflopend contract.

Afgelopen zomer was er veel beweging op de Bosuil. Oudgedienden als Alderweireld, Chery en Odoi vertrokken, terwijl de club ook goudhaantjes als Lammens, Doumbia en Balikwisha verkocht voor bijna 45 miljoen euro. Van den Bosch bleef echter, ondanks interesse uit Italië.

Lecce deed begin augustus een concreet bod, wilde hem boven de 5 miljoen euro betalen en hem tot recordaankoop maken. Toch hapte Van den Bosch niet toe. “Het gevoel zat niet goed", zegt hij in GvA. “Financieel was het geen probleem, sportief had het ook zijn voordelen, maar ik voelde dat het niet de juiste stap was.”

Jelle Van Damme raadde hem aan niet in te gaan op voorstel Lecce

Ook gesprekken met trainer Eusebio Di Francesco en het mooie weer in Apulië konden hem niet overtuigen. In zijn inner circle kreeg hij begrip voor zijn keuze. Oud-Antwerp-verdediger Jelle Van Damme speelde een belangrijke rol. “Jelle geeft me eerlijke raad. Hij heeft zelf aan de top gespeeld en in het buitenland, dus zijn mening telt zwaar", legt Van den Bosch uit.

Dat andere clubs, zoals Mönchengladbach, geen concreet bod deden, noemt hij geen probleem. “Eind vorig seizoen zei ik al dat ik hier gelukkig ben, met mijn familie dichtbij. Ik wilde Antwerp niet zomaar verlaten. Dat ik blijf, is totaal geen ontgoocheling.”





Van Den Bosch kreeg wel kritiek van de fans omdat hij een aflopend contract heeft en straks gratis de deur kan uitwandelen. Maar hij sluit een contractverlenging niet uit. Over een mogelijke transfer in de winter laat hij de deur open. “Het is pas oktober, er kan nog veel gebeuren. Maar nu ligt de focus volledig op het veld. We moeten dringend punten pakken en dat staat voorop", besluit de jonge verdediger.