Nieuwe tegenslag voor Emma Heesters en Wesley Hoedt
De relatie tussen Emma Heesters en Wesley Hoedt is opnieuw beëindigd. Hun entourage bevestigt dat beide partijen in overleg tot die beslissing kwamen.

Einde van de relatie

Volgens de manager van Heesters kwam er een einde aan hun band na een periode die door beiden positief werd ervaren. “Na een prachtige tijd samen hebben Emma en Wesley in goed overleg besloten hun relatie te beëindigen”, vertelt hij bij RTL Boulevard.

De manager benadrukt dat het koppel met waardering terugkijkt op hun tijd samen. “Ze zijn dankbaar voor de liefde en mooie momenten die ze hebben gedeeld.” Hij geeft aan dat ze tijd willen nemen om dit in alle rust te verwerken.

Daarnaast vraagt de entourage om begrip voor die behoefte aan privacy. “Omdat zij beiden bekend zijn, delen zij dit nieuws graag eenmalig op deze manier, zodat ze daarna in rust verder kunnen.” Het bericht moet verdere communicatie vermijden.

Achtergrond en eerdere breuk

Het koppel kende eerder al een onderbreking. In 2023 gingen Heesters en Hoedt na drie jaar uit elkaar. Geruchten over ontrouw deden toen de ronde, maar Hoedt ontkende dat via sociale media. Kort daarna vonden ze elkaar opnieuw.

Bij die hereniging gaf Hoedt aan dat de periode zwaar was geweest. “Het is een moeilijke periode geweest die ik graag achter me wil laten”, vertelde hij destijds. Hij gaf toen ook aan dat ze blij waren opnieuw samen te zijn. “Emma en ik zijn een tijdje uit elkaar geweest, maar we zijn beiden dankbaar dat we elkaar weer gevonden hebben.”

Heesters maakte vorig jaar bekend dat ze baarmoederhalskanker had. Sinds de zomer is ze in remissie, waardoor ze haar optredens opnieuw kon hervatten.

