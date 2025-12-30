'Noa Lang krijgt geen goed nieuws te horen bij Napoli'

Napoli bereidt zich voor op de wintermercato en onderzoekt welke spelers kunnen vertrekken. Daarbij valt opvallend genoeg ook de naam van Noa Lang.

Financiële beperkingen

Napoli moet rekening houden met een regel die bepaalt dat elke inkomende speler gecompenseerd moet worden door een uitgaande. De club wil deze situatie niet oplossen via extra middelen in de boekhouding te pompen.

De club is dan ook verplicht wordt om mogelijke vertrekkers aan te duiden. Volgens Il Mattino komt het daarbij uit bij Lorenzo Lucca, die interesse geniet van Lazio. Maar ook andere spelers kunnen op dat lijstje komen.

Tot de namen die genoemd worden, behoort volgens de krant echter ook Noa Lang. Dat is opvallend omdat de Nederlander nog bezig is zich volledig in te passen in de ploeg van Antonio Conte.

Situatie rond Noa Lang

Lang wordt omschreven als een speler die zich geleidelijk inwerkt bij Napoli. Toch blijft zijn naam circuleren in de lijst van mogelijke vertrekkers. Er zijn dan ook geen definitieve garanties over zijn toekomst bij de Italiaanse club.



De mogelijke verkoop van Lang wordt in Italië gezien als een verrassing, gezien zijn recente komst en de beperkte tijd die hij kreeg om zich te tonen. Napoli wil de selectie versterken, maar kan dat enkel doen wanneer er eerst spelers vertrekken.