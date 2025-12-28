Een bizar verhaal? "Deze ploeg speelt het beste voetbal in de Belgische competitie"

De vele trainerswissels van de voorbije weken zorgen voor een ongewoon beeld in het Belgische voetbal. Marc Degryse maakt een stand van zaken op nu de winterstop is ingegaan.

Onrustige competitie

Volgens Degryse verloopt het seizoen bijzonder grillig. Hij benadrukt dat de algemene lijn moeilijk te vatten is. “De reguliere competitie zit er nu voor twee derde op en ik kan maar één voorname conclusie trekken: dat het in zijn totaliteit een knettergek seizoen is”, zegt hij in Het Laatste Nieuws.

De analist verwijst naar de recente wedstrijden en de opvallende trainerscombinaties die daarbij te zien waren. “Ik keek vrijdag naar Racing Genk-Club Brugge. Met Nicky Hayen als trainer van Genk en Ivan Leko bij Club. Een raar beeld, toch wel.”

Veranderende verhoudingen

Degryse merkt op dat de vele verschuivingen voor buitenstaanders moeilijk te volgen zijn. “Iemand die onze competitie vanop enige afstand volgt, begrijpt er niets meer van, hoor.”

Tegelijk ziet hij dat bepaalde ploegen boven verwachting presteren. Sint‑Truiden springt er volgens hem uit door de manier van spelen. “Sint-Truiden speelt het beste voetbal in de Belgische competitie - ziedaar, nog maar eens een bizar verhaal!”

Analyse van STVV

Degryse geeft aan dat hij met plezier naar de Limburgse ploeg kijkt. Hij wijst op de combinatie van techniek en volwassenheid in hun spel. “Ik kijk zó graag naar dit STVV. Techniek, combinaties én volwassen voetbal.” Hij ziet daarbij duidelijk de invloed van de trainer. “Je ziet de stempel van Wouter Vrancken.”

Degryse benadrukt dat Vrancken opnieuw op niveau presteert na een moeilijke periode. Hij vindt dat de coach zich opnieuw tussen de toonaangevende trainers heeft geplaatst. “Hij heeft enkele moeilijke jaren achter de rug, maar komt nu helemaal tot zijn recht”, besluit hij. “Hij staat wat mij betreft weer tussen de grote jongens in de Belgische trainerswereld.”

