Patrick Goots spreekt klare taal over de drie trainerswissels bij Antwerp

Patrick Goots kijkt vrij nuchter terug op het jaar 2025 van Royal Antwerp FC. Het was een jaar met wisselende resultaten, maar vooral van drie trainerswissels.

Terugblik op een wisselvallig jaar

Goots geeft aan dat 2025 geen sterk jaar was voor The Great Old. “Zoals de meeste supporters en volgers, als een jaar dat niet denderend was”, vertelt hij meteen in Gazet van Antwerpen.

Volgens hem zal dit jaar geen blijvende indruk nalaten. “Neen, dat denk ik niet.” Hij verwijst naar de sterke start na Nieuwjaar, toen Antwerp Union ruim klopte en even op koers leek te zitten voor een betere tweede seizoenshelft.

Die positieve lijn hield echter niet stand. Het vertrek van De Roeck en de komst van Ulderink zorgden niet voor de gewenste ommekeer. Goots benadrukt dat de resultaten onder Ulderink beperkt bleven, met slechts enkele overwinningen.

Daarna begon Antwerp met Stef Wils aan het nieuwe seizoen. Goots merkt op dat de eerste duels nog perspectief boden, maar dat de ploeg vervolgens verder wegzakte. Hij wijst erop dat enkel de 13 op 15 onder Oosting en de sterke match tegen Union overeind blijven.

Drie trainers en hun impact

De drie wissels in één kalenderjaar tonen volgens Goots hoe moeizaam het sportieve traject verliep. “Da’s een teken dat de resultaten niet goed zijn.” Hij stelt dat de regelmaat ontbrak, iets wat nu wel terugkeert.



Lees ook... Joseph Oosting looft Antwerp-duo: "Een heel dodelijk koppel"›

Goots geeft aan dat de ploeg mogelijk liever zonder winterpauze had verdergewerkt, al begrijpt hij het belang van rust voor de spelers. Die periode moet volgens hem helpen om klaar te zijn voor de herstart in januari.

Tot slot kijkt hij naar het komende jaar. “Ja, en zonder kerstvoetbal, het is toch te koud”, besluit Goots met een lach. Daarmee nuanceert hij zijn eerdere standpunt over spelen tijdens de feestdagen als een pluspunt.